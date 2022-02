Mara Venier proprio non poteva mancare alla festa per il 70esimo compleanno di Lamberto Sposini, il giornalista che lo scorso 18 febbraio ha chiamato a raccolta a Milano amici e colleghi. Fra i tanti, presenti anche Enrico Mentana e Massimo Giletti.

E zia Mara ovviamente, che a Sposini è molto legata e che non ha mai smesso di dimostrargli, anche pubblicamente, tutto il suo affetto dopo la malattia e il ritiro dalla vita pubblica del giornalista.

Ma le cose non sono andate come lei si aspettava. Secondo un’indiscrezione di Dagospia infatti durante i festeggiamenti c’è stata una lite furiosa tra Mara Venier e Matilde Sposini, figlia di Lamberto.

Il motivo? La conduttrice si è presentata con la sua responsabile casting per Domenica In, e subito ha iniziato a parlare di lavoro, proponendo di dedicare un ampio spazio a Sposini nella puntata di domenica 20 febbraio. Ma Matilde avrebbe rifiutato, dando il via a un diverbio che avrebbe coinvolto anche l’ex moglie del giornalista e che sarebbe ulteriormente degenerato.

Al punto che zia Mara, accusata di lucrare sulle condizioni di salute di Sposini, è andata via furibonda, “senza salutare nessuno”.

Risultato, nella puntata scorsa di Domenica In non c’è stato alcun omaggio a Lamberto Sposini.

E a confermare in qualche modo che l’indiscrezione di Dagospia potrebbe rispondere al vero c’è un post su Instagram della stessa zia Mara: “Caro Lamberto, è stato bello rivederti a Milano anche se solo per poco tempo. I tuoi occhi, le tue carezze. E il nostro abbraccio, nessuno potrà cancellarlo mai. Ti voglio bene e ancora buon compleanno amore mio”. Infine, un hastag allusivo: “#chivuolcapirecapisca”.

