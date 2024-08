La forza delle canzoni del sodalizio Battisti-Mogol è che a distanza di mezzo secolo le cantano ancora tutti. Da "Un avventura" a "I giardini di marzo", da "Amarsi un po'" alla "Canzone del sole". Mercoledì alle 21.30 la Foce del Coghinas (Valledoria) ospita il concerto del paroliere realizzato insieme al direttore d’orchestra Angelo Valori e al gruppo corale polifonico Medit Voices, dal titolo Mi Ritorni in mente: le canzoni di Battisti-Mogol.

Il concerto offre un’occasione unica per ascoltare quelle canzoni raccontate dal loro stesso autore, che condividerà aneddoti inediti e parlerà delle canzoni in modo profondo, rivelando significati nascosti e coinvolgendo il pubblico in un viaggio nella memoria, esplorando luoghi emotivi finora inesplorati. Un’occasione imperdibile per rivivere e cantare successi che hanno segnato il nostro immaginario collettivo.

Gli indimenticati successi saranno arricchiti dalle sonorità e arrangiamenti studiati dal compositore Angelo Valori che dirigerà Medit Voices, originalissimo gruppo vocale con sezione ritmica. Nato come progetto di produzione e ricerca del Conservatorio di Pescara, Medit Voices ha partecipato pure qualche anno fa alla trasmissione di RAI 1 “Viva Mogol”, iniziando con lo storico autore una collaborazione proficua.

