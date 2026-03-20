Val Kilmer torna in vita grazie all'intelligenza artificiale.

L'attore di Top Gun, morto nel 2025 a 65 anni per una polmonite, nel 2020 era stato scelto per interpretare Padre Fintan, un prete cattolico e spiritualista nativo americano, in "As Deep as the Grave". Ma Val Kilmer, che stava combattendo contro un cancro alla gola, non aveva mai raggiunto il set.

Lo sceneggiatore e regista Coerte Voorhees è riuscito a includerlo lo stesso nel cast, grazie all'utilizzo di un'intelligenza artificiale generativa all'avanguardia. Lo ha fatto dopo aver ottenuto l’ok dei figli dell'attore, Mercedes e Jack: «Mio padre – ha dichiarato Mercedes – ha sempre visto le tecnologie emergenti con ottimismo, come uno strumento per espandere le possibilità della narrazione. Questo spirito è qualcosa che stiamo tutti onorando all'interno di questo film specifico, di cui era una parte integrante». «Era l'attore che volevo per questo ruolo», afferma Voorhees. «Il film era stato concepito quasi interamente attorno a lui. Si ispirava alla sua eredità nativa americana e al suo legame e amore per il Sud-Ovest».

"As Deep as the Grave", una produzione indipendente che ha dovuto affrontare le interruzioni dovute alla pandemia di Covid, è la storia vera degli archeologi Ann ed Earl Morris e dei loro scavi nel Canyon de Chelly, in Arizona, nel tentativo di ricostruire la storia del popolo Navajo. Abigail Lawrie recita al fianco di Tom Felton (il Draco Malfoy di "Harry Potter"), con un cast che include Wes Studi e Abigail Breslin. Kilmer apparirà in «una parte significativa», un progetto che utilizza sia immagini di lui da giovane, molte delle quali fornite dalla sua famiglia, sia filmati degli ultimi anni per mostrare il personaggio in varie fasi della vita. Anche l'audio utilizza la voce di Kilmer, danneggiata da un intervento alla trachea. Dopo la diagnosi di cancro nel 2014, Kilmer si era sottoposto a due tracheotomie e dopo aver perso la voce si rivolse ad società di software IA per ricrearla. Nella sua ultima apparizione cinematografica, “Top Gun Maverick” (2022), la sua voce fu ricreata digitalmente.

L'utilizzo dell'IA nelle produzioni cinematografiche è piuttosto controverso: l'anno scorso era stata presentata Tilly Norwood, la prima attrice creata con intelligenza artificiale, e immediata è stata la condanna da parte del sindacato degli attori, Sag-Aftra. Il caso di Kilmer tuttavia è diverso perché c'è stato il consenso da parte dei suoi eredi.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata