C’è anche un’artista sarda tra i 46 selezionati da Carlo Conti per Sanremo Giovani 2024, si chiama Angie e in gara porterà “Scorpione”.

Classe 2001, da Uta, Angelica Paola Ibba, in arte Angie è una giovane cantautrice, che si sta facendo notare negli ambienti che contano. Se nel 2010, infatti, si era messa in luce al baby talent “Ti lascio una canzone”, e nel 2018, a soli 16 anni, aveva partecipato a “The Voice of Italy”, conquistando i giudici con “Issues” di Julia Michaels (entrata nella squadra di J-Ax, era, poi, stata eliminata alla quinta puntata), dopo aver spopolato sui social e sulle piattaforme con il brano “Frasi mai dette”, Angie ha firmato di recente con la blasonata Emi Record, con cui ha pubblicato il suo ultimo singolo “Vent’anni”. E ora l’artista è pronta a conquistare l’Ariston.

