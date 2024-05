Il cineteatro centrale di piazza Roma a Carbonia, ospiterà giovedì 2 maggio alle 18 l’anteprima del film “Uomini in marcia”, alla presenza del regista Peter Marcias e di alcuni protagonisti.

Il documentario racconta la Marcia per lo sviluppo che, nel 1992, vide sindacati, disoccupati, lavoratori e lavoratrici marciare dal Sulcis fino a Iglesias e poi a Roma, per chiedere un nuovo piano di sviluppo per il territorio. La proiezione è promossa dalla Società Umanitaria con il patrocinio del Comune di Carbonia e in collaborazione con l’associazione Amici della Miniera e la Sezione di Storia Locale.

La marcia per lo sviluppo in un'immagine dell'epoca

Il film, che sarà distribuito in tutta Italia a partire dal 1 giugno, è stato presentato in anteprima mondiale lo scorso ottobre alla “Festa del Cinema” di Roma e vuole essere viaggio istruttivo, tra sacrifici e scioperi, solidarietà e battaglie, operai e sindacati, contro diseguaglianze e ingiustizie.

La locandina del film

Nel corso della serata si renderà omaggio al regista francese Laurent Cantet, recentemente scomparso e tra i protagonisti del film insieme a Ken Loach. Cantet nel 2018 è stato presidente della Giuria del Concorso Internazionale Lungometraggi del Carbonia Film Festival. Per il direttore regionale dell’Umanitaria Paolo Serra: «Il film rappresenta un tassello di un lungo cammino di restituzione della memoria sociale di un territorio, che ha il dovere di continuare a promuovere il vissuto delle sue radici e delle sue peculiarità».

© Riproduzione riservata