Duemila posti a sedere e una fan in visibilio. Bagno di folla (annunciato) ieri a Golfo Aranci per l’atteso concerto di Gigi d’Alessio. L’attesa per accedere allo show è iniziata nel pomeriggio, quando all’ingresso di piazza Cossiga si è creata una lunga fila.

E i numeri registrati nel Comune sono da capogiro: 10 km di fila, 10mila le persone in area concerto e 5mila quelle che non sono riuscite ad entrare. Dal palco il cantante partenopeo ha ringraziato sindaco e presenti, tra battute e sorrisi: «Da tempo programmavamo un concerto a Golfo Aranci, io ho casa qui vicino, vengo qui a comprare il pesce fresco la mattina!».

Ma quello che è andato in scena è stato un vero sunto della sua carriera da artista, con ben trent’anni di musica in due ore di spettacolo. Sul palco è arrivata anche Diana Puddu, star di The Voice senior. Fra lei e Gigi un legame profondo, fatto di stima e ammirazione. Il pubblico ha cantato, ballato, acclamato e condiviso. Un successo per l’amministrazione comunale e per la R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu , capaci di inserire nel calendario estivo l’unico concerto gratuito del cantante napoletano. Sul palco con Gigi D’Alessio : Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

