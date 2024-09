Un reportage della Bbc a Bolotana, nei luoghi di Benjamin Piercy, l’ingegnere che ha realizzato la rete ferroviaria sarda.

Il regista Michael Portillo, ex ministro di Margaret Thatcher, e la troupe della Bbc sono rimasti incantati da quei luoghi da favola sulla montagna di Bolotana, dove sorge la villa Piercy, attorniata da un giardino di piante autoctone, varietà esotiche e singolari incroci arborei.

Sono rimasti incantati non solo dai luoghi, ma anche dai personaggi che hanno fatto la storia dalla seconda metà dell'ottocento fino alla metà del secolo scorso, quindi Benjamin Piercy, poi il figlio Herbert, la nipote Vera e tanti altri personaggi. Estasiati dalla voce calda di Maria Giovanna Cherchi che, assieme al presidente dell'associazione a Piercy intitolata, Mario Bussa, è stata protagonista delle riprese per una serie tv che sarà trasmessa in varie parti del mondo e su Rai5 in Italia.

Le riprese si sono svolte a Badde Salighes, mentre la prima vera dimora di Piercy, a Macomer, l'antico albergo della stazione, (ormai in rovina da decenni), è stato completamente ignorato e trascurato soprattutto dalle istituzioni pubbliche, la Regione in particolare. L'edificio venne costruito nel 1880, anno dell’inaugurazione ufficiale delle Ferrovie Reali.

© Riproduzione riservata