Una musica raffinata tra lirismo e suggestioni brasiliane. Nella Pinacoteca Nazionale di Sassari approdano quattro musiciste, quattro stelle del firmamento del jazz italiano. Venerdì 11 settembre alle ore 19.30 Insulæ Lab propone l’Ajugada Quartet.

Il progetto originale ha come protagoniste la voce di Antonella Vitale, il pianoforte di Gaia Possenti, la chitarra di Giulia Salsone e il sax di Danielle Di Majo. Il quartetto accompagnerà il pubblico in un viaggio affascinante le cui coordinate sono l’ascolto reciproco, l’interplay e la costante ricerca di un linguaggio comune. Quel che scaturisce da questo straordinario incontrarsi è un jazz fluido, contemporaneo e profondamente personale, con le composizioni originali a diventare materia viva e trasformarsi, aprendo all’improvvisazione e lasciando spazio al dialogo continuo tra le musiciste.

L'evento è organizzato in collaborazione con il MIC - Direzione Generale Musei, la Pinacoteca Nazionale di Sassari e la Direzione Regionale Musei Sardegna.

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