C'è anche un compositore tedesco tra i finalisti del 19° concorso internazionale “Scrivere in Jazz” che ha coinvolto anche musicisti di Austria, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Cina. Le due serate finali sono in programma il 10 e 11 settembre alle 21 al teatro Verdi pubblico. I nove lavori finalisti (tre per ogni sezione) saranno eseguiti dall’Orchestra Jazz della Sardegna (OJS).

A selezionare i nove lavori arrivati alla fase finale è stata la commissione composta da Duccio Bertini, Gabriele Comeglio, Michele Corcella, Corrado Guarino, Luca Poletti, Mario Raja, Marco Tiso e Gabriele Verdinelli.

Tre le sezioni del concorso. La sezione A, dedicata alla musica sarda, quest’anno mette al centro il Dillu, ballo originario del Goceano ma diffuso in molte zone della Sardegna. Le composizioni ammesse alla finale sono: Aduos di Francesco Spinazza (Spoleto), Ballu Tundu di Gianni Virone (Chieri), Laugh tale di Marco Borella (Genova).

La sezione B, riservata esclusivamente agli studenti dei Conservatori di musica italiani e stranieri, e dedicata alle composizioni originali a tema libero, porta in finale Where The Sand Still Screams di Riccardo Catria, da Todi, San Telmo di Cristian Morello, da Vibo Valentia, e Choro Pra Lara del romano Rosario Marco Moricca.

La sezione C è invece dedicata agli arrangiamenti dei brani di Enrico Pieranunzi. I tre finalisti sono il vercellese Claudio Bianzino con Loveward, il romano Luca Prost con Flowering Stones e il tedesco Tobias Hoffmann con Castle of Solitude.

Venerdì 11 settembre sempre alle 21 al Teatro Verdi, sarà Enrico Pieranunzi l’ospite solista dell’OJS. La serata si aprirà con “OJS Plays Enrico Pieranunzi”, progetto interamente dedicato ai suoi brani, con gli arrangiamenti dello stesso Pieranunzi e di Michele Corcella, che dirigerà l’orchestra. Nella seconda parte saranno proclamati i vincitori e l’OJS eseguirà le composizioni premiate.

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