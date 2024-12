Con oltre un miliardo di visualizzazioni e un milione di iscritti al suo canale YouTube, Carolina Benvenga è un’outsider nella creazione di contenuti educativi sempre più virali sul web e di un linguaggio unico nel suo genere, che riesce ad arrivare al cuore dei bambini e degli adulti. Lo show “Un Natale favoloso…a teatro” approda nell'isola col nuovo anno: venerdì 3 gennaio al Teatro Massimo di Cagliari e sabato 4 gennaio al Teatro Comunale di Sassari.

Lo spettacolo di Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, per la regia di Morena D’Onofrio e coreografia di Fiorella Nolis, colleziona da due anni sold out in tutta Italia. Ora torna in scena per riaccendere la magia del Natale e salutare nel più caloroso dei modi il pubblico che da anni la segue ovunque, in tv, in teatro e sui social.

Al S.O.S. per un piccolo imprevisto da codice rosso che mette a rischio la consegna dei regali a tutti i bambini del mondo, Carolina e i suoi compagni d'avventura si attivano per salvare il giorno più bello dell’anno. Insieme a lei, il buffo elfo Pymbor, il re delle marachelle Bèlmir e gli altri strampalati protagonisti della storia danzano, cantano e coinvolgono i piccoli spettatori in sala in una divertente caccia al tesoro in attesa dell'arrivo di Babbo Natale e della sua fedele renna dal naso rosso, Rudolph. Riusciranno a salvare il Natale?

Sono previsti, per ogni spettacolo, un numero limitato di Family Pack per 3 o per 4 persone e Meet & Greet, per poter conoscere da vicino Carolina e scattare una foto con lei.

