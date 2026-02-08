Cosa dicono le stelle per l’8 febbraio 2026La giornata segno per segno
Ariete – Una dolce sorpresa vi attende... Godetevi la lentezza di questa domenica senza guardare l’orologio!
Toro – Invece di pensare sempre al lavoro, perché non trascorrere un pomeriggio all’insegna dei vostri hobby?
Gemelli – Questa domenica uscite di casa, respirate a pieni polmoni e lasciate che i pensieri vadano alla deriva.
Cancro – Oggi sentite il bisogno di fare ordine negli armadi e nei pensieri, dedicatevi a eliminare ciò che è superfluo!
Leone – In amore siete magnetici e c’è chi vi pensa ancora dalla serata di ieri... Perché non fare un passo avanti?
Vergine – Un amico ha bisogno di voi... oggi la vostra saggezza sarà un pilastro per qualcuno a cui tenete molto.
Bilancia – Se avete bisogno di ricaricarvi, non sentitevi in colpa: oggi la vostra massima attività sarà sognare. Ottimo, no?
Scorpione – Nella vita personale emerge un desiderio di vacanza che non potete più ignorare, prenotate quel volo!
Sagittario – In amore la gelosia è un ricordo lontano, sostituito da una fiducia profonda. Godetevi questa nuova stabilità.
Capricorno – Oggi cercate di riscoprire piccoli e semplici piaceri dimenticati, tornate bambini per qualche ora!
Acquario – Un bagno caldo o un massaggio... Coccolare il corpo è il modo migliore per onorare questa domenica.
Pesci – Oggi aprite gli occhi e la mente. Ascoltate le storie degli sconosciuti, possono essere di grande ispirazione!