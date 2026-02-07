Non lo rivoluzioneranno, questo Festival, ma di certo lo aggiorneranno. Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Mazzariello e il trio Blind, El Ma & Soniko: sono loro le quattro nuove proposte che si esibiranno in una gara separata rispetto ai 30 Big a Sanremo 2026. I primi due usciti da “Sarà Sanremo” condotto da Gianluca Gazzoli e Carlo Conti, gli altri provenienti da “Area Sanremo”. Sono tutti diversi: chi cantautore indie, chi più classico, chi tenta la strada del tormentone urban. Quale che sia il linguaggio scelto, la fotografia è bene a fuoco: la centralità di un forte vissuto personale, sincero, che rinunciando a eccessi e provocazioni parla ed empatizza con un pubblico giovane ma senza escludere chiunque abbia orecchie per intendere.

Angelica Bove

Nel passato di quasi tutti anche quest’anno ci sono i talent, opportunità e a volte condanna, che li hanno fatti emergere ma non esplodere. Partecipò a “X Factor” 2023 Angelica Bove che incantò il pubblico cantando “La Notte” di Arisa: 22 anni, una storia familiare complessa alle spalle. Nata a Roma da un parto quadrigemellare, un cesareo straordinario nella clinica Sant’Eugenio della Capitale, su lei e i suoi fratelli si è abbattuto un dramma che non si può descrivere a parole: la morte di entrambi i genitori. Parla di dolore “Mattone”, un brano che non ha paura di guardare in faccia la sofferenza e il suo impatto nella vita quotidiana, scegliendo però una prospettiva di ricostruzione. D’altronde il mattone è sì un peso sullo stomaco ma anche il primo tassello da cui ripartire.

Blind, El Ma e Soniko

Quattro sì anche per Blind e El Ma: lui, al secolo Franco Popi Rujan, 25 anni, nato a Perugia e di origini rumene, è arrivato terzo a “X Factor” 2020. In quel periodo pubblicò l’album “Cuore nero”, con l'omonimo inedito che attualmente su YouTube ha superato gli 11 milioni di visualizzazioni. Nel 2021 raccontò il suo passato di dipendenze nel libro “Cicatrici” e nel 2022 partecipò a “L’Isola dei Famosi”. Ora il ritorno alla musica. Lei, nome d’arte di Elmira Marinova, 19 anni, bulgara, si è affermata nell'edizione di “X Factor” 2024. Sognava di fare la popstar, aveva rivelato ai giudici di allora, e il carisma lo aveva dimostrato già due anni fa. Da pochi mesi è uscito il suo primo singolo in italiano, “Julie”. E ora assieme a Blind e Soniko, dj e producer classe 2001, nonché una delle realtà emergenti dell’elettronica pop italiana, si lancia con le sonorità pop-dance nei meandri del mondo digitale con “Nei mieiDM”: un pezzo estremamente Gen Z.

Nicolò Filippucci

Dal serale di “Amici” 24 invece arriva Nicolò Filippucci, classe 2006, umbro, una solida formazione musicale in Conservatorio: a nove anni è entrato nel coro delle voci bianche del Morlacchi di Perugia. La sua canzone è forse la più sanremese, nei toni e nei temi: “Laguna” parla di un amore finito, evocato con malinconia tramite immagini in bianco e nero. Forse la meno distinguibile tra le quattro ma Filippucci ha il suo talismano: il primo premio Guerriero – Premio Città di Ronciglione, istituito in onore di Marco Mengoni che Sanremo lo ha vinto nel 2013 e nel 2023.

Mazzariello

Non ha mai tentato la strada del talent Mazzariello, cantautore salernitano classe 2001, tra le voci più fresche dell’indie pop italiano che si è già fatto notare tra EP, live acustici e palchi importanti come il Concertone del Primo Maggio. La sua “Manifestazione d’amore” è un inno ai sentimenti e al diritto-dovere di riconnettersi alle proprie radici, con una leggerezza mai superficiale.

Giovedì la finale

Le canzoni, per i più curiosi, sono già su YouTube e sulle principali piattaforme musicali. Quanto alla gara tv, i quattro - anzi, i sei - si sfideranno in una doppia gara nel corso della seconda serata, che porterà le due canzoni vincenti nella finale del giovedì.

