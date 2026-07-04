L'estate ormai bussa sempre più forte, e la spiagga ci chiama: perché non arricchirla con un po' di musica elettronica? Questa domenica il collettivo iglesiente Bucato Fresco approderà a Cala Domestica (in territorio di Buggerru) per animare l'incantevole spiaggia con il "Centrifuga Fest": in programma dalle 16 tante attività di gruppo, scambio di libri, ma soprattutto un susseguirsi di dj-set senza freni, insieme ai collettivi Overline, Radio Fortuna e Freaky Party.

L'evento a ingresso gratuito, realizzato in collaborazione con Chillhouse Fest e concentrato negli spazi dell'Oasi Beach, rappresenta solo l'ultima delle iniziative dell'attivissima squadra di Iglesias, immancabilmente armata di consolle e lavatrici e dal seguito già ben consolidato fra i giovani del sud Sardegna.

Ma a caratterizzare i ragazzi di Bucato Fresco è anche l'attitudine comunitaria: e infatti non saranno in scena solo i suoi esponenti Gli Occhi di Chi Ha Fatto il Vietnam e Meowj, ma pure i dj Riva Undici e Manuel Takes Note (da Radio Fortuna), Unknown D e Deadfuture (per Overline) e Sorre, D.O.K. e Onizuka (del Freaky Party). La crew di Overline proporrà inoltre l'esecuzione dal vivo di opere d'arte firmate da Dottor Ec, Giogioiss e Nicola Ciogliani.

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