Due serate all'insegna della musica, del divertimento e di uno dei panorami più suggestivi di Cagliari, da vivere rigorosamente al tramonto. Venerdì 24 e sabato 25 luglio il Bastione Saint Remy ospiterà "Ci vediamo al tramonto", il nuovo appuntamento di "Storie di Bastione", prodotto da Tra Le Nuvole. Media partner dell'evento sarà Radiolina, la prima radio della Sardegna, che accompagnerà entrambe le serate con musica, intrattenimento e collegamenti dal cuore della manifestazione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare il Bastione in un grande punto d’incontro cittadino: uno spazio vivo, aperto e condiviso, dove la bellezza di Cagliari vista dall’alto incontra la musica, il tramonto e la partecipazione del pubblico.

Le due serate saranno a ingresso libero e gratuito e accompagneranno la città dalle 18 fino a tarda notte. La prima serata, venerdì 24 luglio, prenderà il via con Radio Fortuna e il suo collettivo di DJ, che accompagneranno il tramonto con selezioni musicali capaci di creare fin da subito l’atmosfera dell’evento. A seguire saliranno sul palco Stardust, il nuovo progetto musicale che unisce Laddo, JFK e Luma, insieme a D-SPE e Piraz. Nel corso della serata spazio anche al Radiolina Showcase, un momento speciale firmato dalla prima radio dell’isola che porterà sul Bastione musica e intrattenimento.

La presenza di Radiolina proseguirà durante entrambe le giornate con DJ set, interviste agli artisti, agli organizzatori e ai partecipanti, oltre alla produzione di contenuti social in tempo reale che racconteranno l’evento anche sulle piattaforme digitali. Sabato 25 luglio il tramonto sarà invece accompagnato dal groove dei NON SOUL FUNKY, prima di lasciare spazio a Forever Young Party, un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto ballare intere generazioni, con l’obiettivo di trasformare il Bastione in una grande festa aperta alla città. “Ci vediamo al tramonto” è un invito semplice e diretto: vivere il Bastione Saint Remy non solo come monumento, ma come luogo di incontro, cultura e socialità, dove musica, panorama e partecipazione si fondono in un’esperienza unica nel cuore di Cagliari.

(Unioneonline)

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