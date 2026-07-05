Cosa dicono le stelle per il 5 luglioLa tua giornata segno per segno
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Ariete: Riprendete in mano un hobby abbandonato: ritroverete un piacere che credevate ormai perduto da tempo.
Toro: Ascoltate di più e parlate di meno: oggi capirete cose che il vostro chiacchierare vi nascondeva.
Gemelli: Iniziate a progettare quel viaggio rimandato troppe volte. Anche solo immaginarlo vi darà nuova energia.
Cancro: Assumetevi una responsabilità che evitavate: affrontarla di petto vi farà sentire più solidi e maturi.
Leone: Un piccolo rischio calcolato si rivela la scelta giusta. La prudenza eccessiva vi avrebbe solo frenato.
Vergine: Una vecchia amicizia merita un primo passo da parte vostra. Bastano poche parole per ricucire il rapporto.
Bilancia: Un’idea sfiziosa vi attraversa la mente all’improvviso. Annotatela subito, potrebbe valere parecchio.
Scorpione: Liberatevi di ciò che ingombra spazi e pensieri. Fare ordine intorno schiarirà anche le vostre idee.
Sagittario: Rallentate il ritmo senza sensi di colpa. Non tutto va rincorso: certe cose maturano solo con la calma.
Capricorno: Curate il sonno come fareste con un appuntamento importante. Il corpo vi ringrazierà con nuova energia.
Acquario: Un gesto gentile verso uno sconosciuto vi tornerà indietro nel modo più inaspettato. Provate a crederci.
Pesci: Accettate un complimento senza minimizzarlo. Riconoscere i vostri meriti non vi rende presuntuosi.