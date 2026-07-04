Uno dei più longevi e riconosciuti festival isolani, pronto a tornare con un'apertura affidata a un'apprezzatissima novità. Parliamo della rassegna "Rocce Rosse Blues", giunta ormai alla trenteseiesima edizione: una nuova annata che, per l'attesa anteprima di domenica 5, porterà a Santa Maria Navarrese gli ex gareggianti di X Factor Italia I Patagarri, dal vivo in piazza Principessa di Navarra per le 21:30, con ingresso gratuito.

La ricca estate musicale sarda sarebbe infatti rimasta incompleta, senza un nuovo capitolo della storica manifestazione ogliastrina, da sempre capace di coniugare rock, blues, cantautorato, folk, teatro musicale e produzioni originali. E ciò grazie a una solida e costante vocazione, diretta a connettere i protagonisti della musica italiana e internazionale con il versante centro-orientale dell'Isola, spesso ignorato dai maggiori tour musicali.

E non casualmente sarà un frizzante gruppo – nel binomio di musica colta e genuino intrattenimento – ad aprire le danze per il "Rocce Rosse Blues": nati tra le strade e i mercati milanesi prima della grande ribalta televisiva, I Patagarri vedono una formazione composta da Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono), Arturo Monaco (trombone e percussioni), Daniele Corradi (chitarra) e Nicholas Guandalini (basso e contrabbasso), autrice di un sound originale e figlio dell'intreccio fra jazz gitano, swing, blues, folk e canzone d'autore.

Sonorità che hanno a suo tempo conquistato l'altrimenti severo giudice di X Factor Achille Lauro, e che arriveranno sul palco della frazione baunese dopo il successo dell'esordio "L'ultima ruota del caravan" e un'intensa attività live tra il Belpaese e il resto d'Europa, vedendo il gruppo al massimo dell'energica irriverenza e della libertà espressiva.

La rassegna diretta da Tito Loi proseguirà fino a settembre, entrando nel vivo il 23 luglio con Elio e le Storie Tese a Lanusei, a cui seguiranno l'indomani il cantante e pianista statunitense Kevin "Sonny" Gullage e i suoi The Blues Groovers, e il 25 gli storici veterani del prog Colosseum, preceduti dalla sarda Odd Blues Band. I successivi appuntamenti proporranno poi l'omaggio a Maria Lai (il 31 luglio), il tributo a De André e De Gregori (il 2 agosto), la compagnia Lapola (l'8 agosto), i Modena City Ramblers (il 10 agosto) e Mauro Aresu in compagnia della Bau Bau Orchestra (il 12 agosto). Ancora, un'incredibile occasione con Ginevra Di Marco, Max Gazzè, Veronica Lucchesi e Ascanio Celestini in "Stazioni Lunari" (il 17 agosto), i britannici Dr. Feelgood e Nine Below Zero (il 22 agosto), l'iconica Bandabardò (il 29 agosto), una dedica ai Pink Floyd (il 29 agosto) e infine i grandi Nomadi, che chiuderanno l'edizione 2026 il 19 settembre a Lanusei.

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