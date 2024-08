È ufficiale: a 15 anni dal clamoroso scioglimento tornano gli Oasis. In un attesissimo messaggio delle 8 del mattino, ripreso dai media britannici, i fratelli Liam e Noel Gallagher hanno annunciato le date di 14 concerti nel Regno Unito e in Irlanda la prossima estate.

«Le armi sono state ammutolite. Le stelle si sono allineate. La grande attesa è finita. Venite a vedere. Non sarà trasmesso in tv», è il messaggio. La caccia ai biglietti parte sabato 31 agosto alle 10 di mattina italiane: i live si terranno a Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino e saranno gli «unici concerti degli Oasis in Europa il prossimo anno».

La celebre band del britpop si era sciolta nel 2009 durante il festival parigino Rock en Seine quando le liti e gli scontri tra i due artisti erano diventati insanabili: pare per l'ennesimo eccesso di rabbia imputato a Liam, che in quell'occasione ruppe una chitarra costosissima di Noel. Ma ora non è più tempo di guardare al passato con rancore, come recita “Don't Look Back in Anger”, la hit simbolo del gruppo.

Da tempo si parlava con insistenza di un ritorno insieme dopo che i litigiosi fratelli, a lungo impegnati in carriere soliste, avevano dato segnali di riappacificazione alludendo a una possibile ripresa della loro stagione musicale iniziata negli anni Novanta, ai tempi della cosiddetta Cool Britannia.

Il tabloid Sun aveva già confermato l'imminente reunion chiarendo però, in base a una fonte vicina ai Gallagher, che i due fratelli non andranno mai d'amore e d'accordo, ma vogliono rimettere insieme la band per i fan. Vista la loro età, Liam ha 51 anni e Noel 57, hanno pensato che questo sia il momento giusto per farlo, con ancora energie da spendere in un'impresa molto impegnativa.

Ecco le date:

Luglio 2025

4 – Cardiff, Principality Stadium

5 – Cardiff, Principality Stadium

11 – Manchester, Heaton Park

12 – Manchester, Heaton Park

19 – Manchester, Heaton Park

20 – Manchester, Heaton Park

25 – London, Wembley Stadium

26 – London, Wembley Stadium

Agosto 2025

2 – London, Wembley Stadium

3 – London, Wembley Stadium

8 – Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

9 – Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

16 – Dublin, Croke Park

17 – Dublin, Croke Park

(Unioneonline/D)

