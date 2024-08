L’anfiteatro Ivan Graziani- Maria Pia di Alghero apre il sipario, martedì 13 agosto a partire dalle ore 19.30, per ospitare l’Alguer Rock Fest, la festa musicale per chi ama le sonorità hard & heavy. L’iniziativa debutta come nuovo appuntamento all'interno dell' Alguer Summer Festival che porterà sul palco della riviera del Corallo ben quattro band di grande caratura come Rusty Punx, Icy Steel, i Vision Divine e gli headliner Folkstone al loro atteso ritorno in Sardegna.

Un evento a ingresso gratuito dedicato agli appassionati. La serata si aprirà e concluderà con due dj-set, in consolle dj M@nsun e dj Radio Lebowski. L’Alguer Music Festival 2024 è organizzato dal Comune di Alghero, insieme alla Fondazione Alghero, alla Shining Production, in collaborazione con Le Ragazze Terribili e Roble Factory.

L’evento rappresenta un motore di sviluppo economico e sociale del territorio, capace di rendere Alghero una città attrattiva e punto di riferimento di manifestazioni culturali e musicali di livello internazionale.

© Riproduzione riservata