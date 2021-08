Centinaia di corti sono già arrivati da tutto il mondo. Si presenta in una veste tutta nuova il Sardinia Film Festival organizzato Cineclub Sassari presieduta da Carlo Dessì: sarà infatti dedicato interamente alla tecnica e il linguaggio del cinema d’animazione in tutte le sue forme. Non a caso come direttore artistico è stato scelto il giornalista, saggista e sceneggiatore romano Luca Raffaelli, considerato uno dei massimi esperti italiani nel campo dei fumetti e dell’animazione.

Il bando per la presentazione (gratuita) delle opere scade il 10 settembre, ma l'adesione dei filmmaker e dei registi è stata entusiastica. Il tema è libero ma le opere devono essere in prima visione sarda e non antecedenti il 2020. La durata dei lavori non deve superare i quaranta minuti (inclusi i titoli) e si raccomandano i sottotitoli per i lavori in lingua straniera.

Il Sardinia Film Festival si terrà a Sassari dal 3 al 8 dicembre. Il direttore artistico Raffaelli spiega: “Il cinema di animazione di oggi è davvero un punto d’intersezione di tutte la arti, dal fumetto al videogioco, dalla pittura alla scultura al cinema dal vero. Per questo chiamiamo a raccolta a Sassari tutti gli artisti sardi in primo luogo e tutti gli artisti del mondo, non solo di cinema”.

