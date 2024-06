Tra le serie televisive che nell’ultimo decennio hanno saputo ridefinire il parametri del genere thriller, “True Detective” si posiziona senza dubbio in cima alla lista. A partire dall’esordio della prima miniserie nel 2014, con protagonisti le star cinematografiche Woody Harrelson e Matthew McConaughey, lo show creato ed interamente scritto da Nic Pizzolatto ha saputo conciliare fin da subito l’attenzione del pubblico e l’accoglienza della critica; merito di una caratterizzazione dei personaggi indimenticabile, dei colpi di scena a ritmo serrato e di un’ambientazione perfetta per inscenare su schermo una lunga fila di orrendi crimini.

Concepita come una serie antologica che in ciascuna stagione ospita scenari e protagonisti diversi, lo scorso 18 febbraio abbiamo assistito al debutto di “True Detective 4: Night Country”. Insieme al talento della diva hollywoodiana Jodie Foster e dell’ex campionessa di pugilato Kali Reis, si è potuto scommettere su un setting differente rispetto al passato, riallacciandosi allo stesso tempo con gli eventi conosciuti nei primi episodi.

Night Country ha sancito inoltre il passaggio del ruolo di showrunner alla regista e co-sceneggiatrice Issa Lopez; pur comparendo in qualità di produttore esecutivo, infatti, Pizzolatto ha scelto di mantenere le distanze dal progetto.

In risposta ad alcune dichiarazioni al vetriolo che il creatore della serie ha rilasciato sui social, come il fatto di aver ritenuto la trama dei nuovi episodi ben poco ispirata, la Lopez è intervenuta per conto di Vulture affermando: «Credo che ogni narratore abbia una relazione molto specifica, peculiare e unica con le storie che crea, e qualunque siano le sue reazioni, ne ha diritto. Questa è la sua prerogativa. Ho scritto questi episodi con profondo amore per il lavoro che Nic ha realizzato e per le persone che lo hanno amato. Ed è una reinvenzione, è diverso, è fatto con l'idea di sedersi attorno al fuoco per passare il tempo, provare dei sentimenti. Chiunque voglia unirsi è il benvenuto». Ma la questione non si è fermata qui: l’autore originale ha continuato a screditare il lavoro della collega condividendo alcune recensioni negative e sottolineato implicitamente il contenuto di alcune opinioni che alluderebbero a un finale pigro, senza senso, oltre a dei collegamenti inappropriati con la trama della prima stagione. A ribaltare le accuse ci pensano i riscontri positivi di una buona fetta della critica e soprattutto i dati di ascolto: nel corso delle trasmissioni è stata infatti registrata una media di 12,7 milioni di spettatori per episodio, col sesto episodio in particolare che ha ottenuto con ben 3,2 milioni di spettatori il più alto numero di ascolti.

Quanto ai piani per la quinta stagione, sappiamo innanzitutto che tornerà nuovamente la Lopez alla guida del progetto, come dichiarato nel seguente comunicato: «Dall'ideazione alla distribuzione sugli schermi, Night Country è stata la collaborazione e avventura più meravigliosa della mia intera vita creativa. HBO si è fidata della mia visione fino in fondo, e l'idea di portare in vita una nuova incarnazione di True Detective con Casey, Francesca e l'intero team è un sogno che diventa realtà. Non vedo l'ora di rimettermi al lavoro».

Anche Francesca Orsi, vice presidente della programmazione di HBO, ha voluto rispondere con entusiasmo alla conferma del suo coinvolgimento: «Issa Lopez è un talento unico e raro che parla direttamente allo spirito creativo di HBO. Ha diretto True Detective: Night Country dall'inizio alla fine, non allontanandosi mai dalla sua lodevole visione, e ispirandoci con la sua resilienza sulla pagina e dietro la telecamera. Insieme alle impeccabili interpretazioni di Jodie Foster e Kali Reis, ha reso questo capitolo del franchise un immenso successo, siamo così fortunati nell'averla come parte della nostra famiglia».

Per quanto sia già noto che nelle nuove puntate non torneranno le stesse protagoniste, le prime anticipazioni lasciano intendere che potrebbero esserci dei collegamenti con le vicende accadute nella città di Ennis. Sullo stato dei lavori, la showrunner ha dichiarato che i nuovi episodi sono attualmente «in fase di scrittura» e che si tratterà di «un’esperienza fantastica… è un’avventura completamente diversa». Quanto ai possibili rimandi ai precedenti episodi, la Lopez ha preferito rimanere vaga: «Penso che rimarrete piacevolmente sorpresi».

