I Bud Brothers in concerto, domani sabato 28 settembre con inizio alle 21, per omaggiare e riscoprire tre artisti galluresi che hanno dato lustro a tutta l’Isola: Pino d’Olbia ,Vittorio Inzaina e il Maestro Astro Mari.

Inzaina, dopo la vittoria a Castrocaro nel 1964, fu il primo artista sardo a calcare il palco di Sanremo mentre Pino d’Olbia, al secolo Guseppe Fadda, portò nel mondo la Gallura con un repertorio di brani divenuti presto popolari. Trait - d'union il Maestro Astro Mari, celebre compositore olbiese, paroliere anche di Claudio Villa, che fu la penna di diversi di quei brani che portarono al successo i due artisti. Dietro il progetto dei Bud Brothers una ricerca partita diversi mesi fa in occasione del Premio Vittorio Inzaina organizzato a Telti, paese natale dell’artista.

«Ringraziamo il Comune di Olbia, in particolare l’assessorato alla cultura, per averci dato la possibilità di fare questo tributo che rappresenta un momento di grande valore culturale e affettivo – dice Giovanni - Abbiamo lavorato costantemente per nove mesi alla realizzazione di questo progetto raccogliendo ottimi consensi durante le serate dal Premio Vittorio Inzaina. Le canzoni di Astro Mari, con la loro poesia e profondità, saranno il filo conduttore di una serata che speriamo ricca di emozioni».

Il repertorio si snoderà tra le composizioni, in italiano e in gallurese, del maestro. «Canzoni come Ajò Ajò e Triccia Niedda sono in lingua si affiancheranno ad altre come Welcome to Costa Smeralda o Bruna Isolana in italiano – spiega Giovanni - Gli arrangiamenti sono di Giantore Budroni, mentre per la ricerca dei brani originali è stato di grande aiuto Ottavio Cervo che ha messo a disposizione le vecchie registrazioni degli anni sessanta custodite nell’Archivio. Ad impreziosire il tributo la voce narrante di Matteo Sanna».

Sul palco di Piazza dello Scolastico un’imponente band: Giovanni Budroni, sax clarinetto e voce, Giantore Budroni, pianoforte tastiera e voce, Alessia Zuddas e Iside Zucconi, voci soliste, Gavino Serreri, chitarre, Gianni Gadau, basso, Roberto Cittadini, batteria. Ospiti, al fine di consolidare il legame tra le nuove generazioni e i talenti del passato, i vincitori dell’ultima edizione del Premio Vittorio Inzaina di Telti – i promettenti cantanti Iside Zucconi, Kidd Reo e Arianna Diretto – alcuni già in partenza, con il primo inedito, verso la commissione Rai di Sanremo Giovani.

