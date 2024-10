Di nuovo in scena Transistor - Nuove generazioni, il festival del Cada Die Teatro dedicato ai giovani e ai nuovi linguaggi, che giunge alla sua VIII edizione, concentrata fra venerdì 1 e domenica 3 novembre. Tre giorni di spettacoli, incontri, laboratori e concerti uniti dal filo conduttore del disagio giovanile, passando attraverso l’esperienza dei presidi culturali nelle carceri minorili, come spazi di educazione, creatività e inclusione. #Castigo, il sottotitolo di quest’anno di Transistor, che si arricchisce nell’edizione 2024 della preziosa collaborazione dell’Associazione CCO-Crisi come opportunità, per valorizzare al meglio il primo anno e mezzo di lavoro all'interno dell’Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu. A ospitare le attività e i momenti di spettacolo del festival saranno proprio l’Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu e gli spazi della Vetreria di Pirri.

«L’alleanza fra CCO e Cada Die - spiega il direttore artistico Mauro Mou - ha dato vita all’apertura del progetto di Presidio Culturale Permanente dedicato agli ospiti della struttura carceraria di Quartucciu. Con il teatro, la musica rap e le percussioni da più di un anno cerchiamo di costruire insieme ai ragazzi uno spazio speciale e un tempo esclusivo, dove raccontare storie, condividere sogni e speranze per il futuro».

Il programma

Venerdì 1 novembre. Si inizia con un appuntamento “inside”: all’Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu, alle 15.30, verrà rappresentato “Cronaca di una detenzione scenica” con i ragazzi ospiti dell’IPM e i Cuori di Panna Smontata, gruppo della Scuola di Arti Sceniche La Vetreria del Cada Die Teatro.

Sabato 2 è la giornata clou del festival Transistor numero otto, quella aperta agli eventi pubblici. Al Centro d’Arte e Cultura La Vetreria, alle 10.30, viene riproposto in versione “outside “Cronaca di una detenzione scenica”, con solo i Cuori di Panna Smontata. Nell’arco della giornata altri momenti sino al gran finale dove a farla da padrona, alle 20.30, sarà soprattutto la musica rap: nel concerto “outside” Castigo Showcase sul palco nella Corte della Vetreria di Pirri saliranno Verena, Dinastia, Dr. Drer & CRC posse, Zù Luciano, Willy Valanga, 1989, Kento, Lucariello.

Domenica 3 novembre l’ottava edizione di Transistor - Nuove Generazioni si chiuderà con un altro appuntamento “inside” nell’Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu: alle 10.30, per gli ospiti della struttura carceraria gli stessi cantanti e musicisti della sera precedente si esibiranno nel concerto Castigo Showcase.





© Riproduzione riservata