Un tragico lutto ha colpito Oprah Winfrey, star della televisione Usa.

La celebre conduttrice di talk show piange il padre Vernon, morto all’età di 88 anni.

Vernon Winfrey era stato ex consigliere comunale di Nashville per 16 anni ed era un barbiere molto noto in città.

"Ho avuto il sacro onore di vedere l'uomo che mi ha dato la vita esalare il suo ultimo respiro", ha scritto Oprah sui suoi canali social ricordando il padre, spiegando che “è morto circondato dall'affetto della sua famiglia”.

Anche il sindaco di Nashville, John Cooper, ha ricordato Vernon, spiegandoche “ha dedicato la sua vita al suo lavoro di barbiere e ad aiutare i giovani nella comunità".

