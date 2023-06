Un percorso in musica che porta il pubblico a conoscere luoghi di storia e di cultura, a scoprire le professionalità che in essi svolgono il loro quotidiano lavoro, ad approfondire suggestioni, curiosità e significati.

Dopo l'anteprima del 21 giugno al Parco di Baddimanna col coro delle voci bianche, si scaldano i motori della rassegna "Il Filo Rosso", organizzata dalla Polifonica Santa Cecilia onlus di Sassari, dal direttore artistico Matteo Taras e dalla sua dinamica presidente Denise Gueye.

I prossimi due appuntamenti sono inseriti nel calendario eventi di “Sassari Estate”: l’8 luglio alle ore 18.30 al Museo “G. Sanna” di Sassari in via Roma sarà sul palco il trio voci e arpa The Sally Gardens con “B.Britten tra vocalità e folklore”; il 10 agosto alle ore 20 sarà la volta di “Jazz sotto le stelle” col Movin’ Sextet che eseguirà musiche di D. Ellington, W. Montgomery, M. Davis e C. Mingus.

Dopo la pausa estiva si riprenderà il 24 settembre alle ore 19 nelle sale della biblioteca universitaria di via Enrico Costa spazio al Trio Ars Musicali chiamato a cimentarsi con musiche di W. A. Mozart e F. Schubert; il 14 ottobre nella Chiesa San Lorenzo di Banari con l’Ensemble Dolci Accordi; il 30 novembre, ancora in biblioteca universitaria col Coro Collegium Karalitanum del maestro Giorgio Sanna. Chiusura il 16 dicembre con la Polifonica Santa Cecilia feat Orchestra Enarmonia - direttore Alessio Manca - che racconteranno in voci e note fra le straordinarie mura della cattedrale di San Nicola di Sassari il loro “Romanticismo tra sacro e profano” su musiche di F. Mendelsohn e F. Shubert.

