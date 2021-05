Un appuntamento settimanale, per dieci puntate, per far luce sui fatti e misfatti che riguardano la Sardegna. Un nuovo format della rete sarda che metterà a fuoco con lo scrupolo dei documenti, segreti e riservati, i fatti più importanti della vita sarda.

Le inchieste all’attenzione di Top Secret avranno un filo conduttore legato su prove, atti e testimonianze. Una trasmissione che mira ad entrare nel cuore delle grandi questioni della Sardegna.

L’appuntamento settimanale della prima rete della Sardegna cercherà di scoprire e svelare i retroscena e gli affari che ruotano sulla testa dei sardi, dai rifiuti alle basi militari, dal grande inquinamento alle speculazioni, ma andremo a scoprire anche i grandi misteri della nostra terra.

La prima puntata è tutta dedicata al caso Tirrenia, storia di un affare privatissimo.

Nel cuore di Milano, nel cosiddetto palazzaccio, sede storica del tribunale lombardo, è approdato quello che rischia di essere il più grande crac finanziario del secolo in Italia. Con la Sardegna e i trasporti per l’Isola protagonisti assoluti.

