Tony Momrelle è uno dei più significativi ed emozionanti cantanti del Regno Unito e per la prima volta sarà a Cagliari per uno dei pochi concerti italiani.

L'atteso appuntamento è organizzato dall'Associazione Domina Edizioni Musicali nell'ambito del cartellone del Bflat Jazz festival diretto da Marco Tullio Coco.

Accompagnato dal suo quintetto salirà sul palco del Club di Via del Pozzetto questa sera, domenica 24 ottobre, alle 20.30.

Lead vocalist degli Incognito, Tony comincia a studiare musica a soli 8 anni, facendo le sue prime esperienze di canto all'interno di un coro di musica Gospel e, a soli diciotto anni, firma il suo primo contratto discografico. Da questo momento la sua carriera decolla fino a portarlo in tour con alcuni dei più grandi artisti del mondo, tra cui Elton John, Whitney Houston Gloria Estefan, Celine Dion, Sade, Janet Jackson, Gary Barlow, Andrea Bocelli, Gwen Stefani, Gabrielle, Robert Palmer, Beautiful South, il gruppo Gospel SEVEN, e molti altri.

I critici musicali John Rockwell (New York Times) e Paul Morley (BBC) lo hanno definito come il legittimo erede di Stevie Wonder, a causa della sua somiglianza vocale e del feeling unico della sua voce.

A ulteriore conferma, durante il tour in Giappone con gli Incognito, riceve una telefonata a sorpresa da Stevie Wonder in persona, che si complimenta affermando di essere un suo fan.

Il successo di Tony colpisce Bluey Maunick, frontman della famosa band inglese Incognito, che lo ingaggia come voce maschile della band, con la quale collabora ormai da 10 anni.

Nel 2011 Sade lo vuole nuovamente al suo fianco per il tour che segna il suo ritorno e questo lo porta a calcare i palchi più importanti del mondo.

L'ingresso è tramite prenotazione e per accedere al concerto dovrà essere esibito il Green pass.

L.P.

