Ci sarà anche tanta Sardegna sul palco dell’Ariston di Sanremo in occasione della finale della 41° edizione di The look of the Year, giovedì 13 marzo.

La competizione fashion, che lancia le top model e gli indossatori del futuro, vedrà in scena anche una sfilata dedicata all’Isola e caratterizzata dalle creazioni di sei artiste sarde: Irene Piccinnu con i suoi abiti dipinti caratterizzati dai volti di donne, Barbara Dalu, designer che ha rinnovato la tradizione del macramè, Marinella Porru, costumista e designer del gioiello, Rosalba Piras con suoi cappelli e borse intrecciati a mano, Bettina Tola che porterà lo scialle sardo con frange di seta e ricamato a mano e Gianfranca Dettori che farà debuttare le sue nuove creazioni orafe nate dall’unione dell’arte del filindeu, il corallo e la filigrana.

A coordinare il progetto Luisa Cardinale, ideatrice e coreografa della sfilata, che da anni collabora con l’evento The Look of The Year. Vestirà 22 modelle finaliste, provenienti da ogni angolo dl mondo.

«L’ispirazione è stata la grande artista sarda Maria Lai con il suo filo che intreccia la vita – spiega Cardinale - L’artista, attraverso la tematica del filo, ha sottolineato l’importanza del legame tra la tradizione sarda e l’arte contemporanea. Un filo che legherà la Sardegna a questo evento internazionale così importante per la moda».

Fondato nel 1983 negli Stati Uniti, The Look of the Year ha rappresentato un trampolino di lancio per icone della moda come Cindy Crawford, Gisele Bündchen, Linda Evangelista, Stephanie Seymour, Ines Sastre e molte altre. Le più recenti vincitrici calcano oggi le passerelle delle Fashion Week di Milano, Parigi e New York e sono protagoniste delle copertine delle riviste di moda.

Ogni anno oltre 50 Paesi partecipano al concorso, coinvolgendo circa 350.000 giovani dai 14 anni. Sono 70 i finalisti che arrivano all’ultima fase della competizione, oltre l’80% di loro riesce, nei due anni a seguire, a trasformare questa esperienza in una carriera nel settore. Quest’anno madrina della manifestazione la modella Victoria Silvstedt.

