L’abbiamo aspettata a lungo e finalmente ci siamo quasi: dopo il successo della prima stagione, “The Last Of Us - Parte 2” si prepara a debuttare sui nostri schermi il prossimo 14 aprile proseguendo le vicende di Joel ed Ellie tra nuovi scenari e colpi di scena dove ancora una volta le emozioni più intense s’intrecceranno alla lotta per la sopravvivenza.

Composto da sette nuovi episodi, il secondo capitolo sarà ambientato cinque anni dopo gli eventi delle puntate precedenti, dando spazio a situazioni e conflitti che arriveranno a mettere in discussione il legame tra i due compagni di viaggio.

Nel corso dell’ultima conferenza stampa, la star dello show Pedro Pascal ha svelato qualche dettaglio in più su come si son svolte le riprese e su come vedremo i personaggi mutare nel corso degli episodi.

In particolare, sappiamo dal finale della prima stagione che Joel ha scelto di mentire ad Ellie sull’esistenza di una cura contro l’epidemia: ciò avrà enormi ripercussioni sul loro rapporto di fiducia. Alludendo a questi particolari importanti, la star ha dichiarato in compagnia della co-protagonista Bella Ramsay: «Penso che Craig Mazin e Neil Druckmann abbiano creato una bella situazione: la prima cosa che ho potuto girare è stata solo con io e te in un ambiente intimo».

Ed entrando nello specifico del lavoro compiuto sul set, ha aggiunto: «C'è una distanza incredibilmente dolorosa tra loro due e si vede in quella scena, ma siamo stati ancora sul set, abbiamo scherzato, riso e cose di quel tipo. E mi è stato incredibilmente di conforto, era come tornare a casa». Descrivendo la sua immedesimazione nel ruolo un’esperienza trascinante e in parte dolorosa, ha poi dichiarato: «Ero grato e, tuttavia, questa esperienza, più di ogni altra che io abbia mai avuto, è difficile per me perché devo cercare di separare cosa stanno affrontando i personaggi e quello che provo in un modo che non è molto salutare. E, in un certo senso, provo il loro dolore. Immagino di essere in una situazione mentale poco salutare».

Ad aver parlato del suo coinvolgimento nella serie è stato anche Gabriel Luna, conosciuto già nella prima stagione col personaggio di Tommy, fratello di Joel. Tra le qualità che più lo caratterizzano, come sanno bene anche i fan del videogioco, c’è l’abilità nell’utilizzo del fucile di precisione. Per prepararsi al meglio, Luna ha seguito un addestramento specifico, e in una recente intervista ha lasciato intendere che, molto probabilmente, lo vedremo sfoggiare le sue prodezze da cecchino: «Voglio dire, potete aspettarvi tutto quello che volete da questa serie, e noi vi daremo quello che vi serve e quello che chiedete».

Sulle competenze acquisite nell’utilizzo delle armi da fuoco, ha detto in particolare: «Ho fatto l'addestramento alle armi, soprattutto con il fucile da cecchino, in precedenza con Jack Nevils. Addestra i cecchini dell'esercito, è stato il nostro consulente militare in Terminator: Dark Fate. Quindi, mi sono allenato con lui e l'ho usato come risorsa. È un grande amico e un patrimonio di conoscenze, quindi ho cercato di trarre il meglio dalla sua esperienza. Siamo andati spesso al poligono, per far sì che tutti fossero all'altezza. I nostri addestratori erano molto contenti che io fossi già preparato. Mi hanno messo in mano il lanciafiamme, ci siamo esercitati per circa quattro minuti e mi hanno detto: sì, Gabe è bravo. E io: sei sicuro, amico? Penso che forse dovremmo fare una sessione un po' più lunga».

La speranza dunque è veder riportata nello show la famosa scena tratta dal videogioco in cui Tommy fa mattanza di nemici con la sua mira infallibile; in assoluto uno dei momenti più apprezzati dalla fanbase. Vedremo pertanto se anche stavolta la HBO avrà pensato a dei contenuti ad hoc per accontentare le masse di videogiocatori.

In ogni caso, stando a quanto rivelato dal team, il materiale narrativo originale di “The Last Of Us - Parte 2” è talmente vasto che richiederà almeno due stagioni per esser riadattato nella sua interezza. Niente da escludere quindi che la scena di Tommy potrebbe trovar spazio, se non nella prossima, in un’ipotetica terza stagione. Dopotutto, siamo pronti a scommettere che il mondo di “The Last Of Us” avrà ancora tanto da dare nel prossimo futuro.

Giovanni Scanu

© Riproduzione riservata