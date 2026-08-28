Sfumata l’ipotesi Serena Brancale, che la Giunta di Massimiliano Sanna avrebbe voluto portare sul palco dell’Area Grandi Eventi il 19 settembre, e ancora da scoprire il nome con cui il Comune proverà a completare il cartellone del Settembre Oristanese, i preparativi vanno avanti con un appuntamento che, questo sì, è certo: giovedì 3 settembre a Torregrande arrivano i The Kolors.

In attesa di accendere la borgata con i successi di Stash e della sua band, si lavora all’organizzazione degli spostamenti. Per evitare che l’afflusso verso la frazione si trasformi in un ingorgo, l’ARST, su richiesta dell’Amministrazione comunale, potenzierà il servizio di trasporto pubblico tra Oristano e Torregrande.

Sono previste corse aggiuntive sia verso Torregrande sia, al termine del concerto, per il rientro in città. La frequenza sarà di una corsa ogni 15 minuti. Il biglietto costerà un euro per l’andata e uno per il ritorno e sarà acquistabile nei consueti punti vendita ARST e online.

Nei prossimi giorni saranno comunicati ulteriori dettagli sull’organizzazione e sul numero dei mezzi messi a disposizione. Per raggiungere e lasciare Torregrande saranno inoltre disponibili taxi e servizi NCC.

L’obiettivo è favorire una partecipazione ampia e sicura, offrendo un’alternativa all’auto privata e rendendo più agevoli gli spostamenti tra città e borgata marina.

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