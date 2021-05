Arrivano i primi riconoscimenti mondiali per "The Forest", il cortometraggio horror del regista sardo Alfredo Moreno, 46enne di Sassari. La pellicola, girata a Badde Salighes ( Bonorva), Villa Pearcy ( Sassari) e Los Angeles, parteciperà, selezionata tra migliaia di altri lavori, al festival di Tokyo del 1 giugno e a quello di New York, in programmazione il prossimo 12 novembre.

Il cortometraggio di Alfredo Moreno conserva le atmosfere visionarie dei lavori precedenti ( che hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali). The Forest, thriller raffinatissimo e claustrofobico, narra dello spirito che abita nella foresta e non dà tregua alla protagonista. Come in un racconto di Lovecraft le forze del maligno sferrano all'improvviso il loro attacco demoniaco. Lo spettatore rimarrà smarrito, alla ricerca di un finale pieno di sorprese e che non sarà rassicurante. Nel cortometraggio del regista sassarese sono attori protagonisti Manuela Falchi, Daniele Monachella, Andrea Vuolo, Elena Giorgini ed Eleonora Canu.

"La notizia che il mio film sia stato selezionato e potrà partecipare ai festival di Tokyo e New York mi riempie di soddisfazione.- dichiara il regista -. Ora aspettiamo il sigillo della partecipazione al festival di Los Angeles. Ma in questo caso - precisa - le procedure sono rallentate dall'ondata di Covid che ha colpito la California. È comunque un gran momento per il cinema sardo. Bravi registi, nuove idee ed altre importanti pellicole sono in programmazione. Neanche l'epidemia quindi può fermare l'arte, il cinema e lo spettacolo. Anche questi settori creano economia e possono contribuire a far conoscere nel mondo la nostra terra meravigliosa e i suoi talenti".

