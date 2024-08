In prima fila tra gli show televisivi più apprezzati del catalogo Prime Video si colloca senza dubbio “The Boys”. Giunta al suo quarto appuntamento, l’irriverente serie tratta dall’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson ha conquistato gli appassionati di cultura nerd e gli spettatori occasionali grazie al carisma dei suoi personaggi e ai contenuti altamente provocatori che ribaltano l’immaginario del mondo supereroistico.

Con gli episodi della quarta stagione usciti quest’anno, il gruppo capeggiato da Billy Butcher ha portato avanti la caccia ai vigilanti mascherati nel tentativo di ostacolare i piani della potentissima multinazionale Vought American. Dopo l’episodio finale uscito lo scorso 18 luglio che ha lasciato tutti col fiato sospeso, Prime Video è felice oggi di annunciare il successo del franchise col risultato sorprendete di oltre 55 milioni di spettatori in tutto il mondo, un dato stimato a partire dai 39 giorni di programmazione succeduti alla diffusione dei primi tre episodi della quarta stagione, cui si aggiungono anche le visualizzazioni della puntata conclusiva.

Il risultato sancisce un ulteriore e sostanziale incremento di ascolti per lo show, con una crescita rispetto alla stagione passata che va oltre il 20%. Stando a questi numeri, l’ultima stagione di “The Boys” può ora riconoscersi come la quarta stagione più vista di tutti i tempi nel palinsesto Prime Video, dietro soltanto a “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere”, “Fallout” e alla prima stagione di “Reacher”. In base ai dati, circa il 60% degli spettatori complessivi si trova al di fuori degli Stati Uniti, con Regno Unito, Brasile, India, Germania, Canada, Francia, Messico, Spagna e Italia a occupare i primi posti.

Inoltre, i nuovi episodi hanno raggiunto durante la messa in onda la prima posizione in oltre 170 paesi nella classifica Prime Video. Con simili riscontri, era lecito aspettarsi qualche novità sulla quinta stagione già nel breve periodo. Dalle prime informazioni apprendiamo che i prossimi episodi condurranno lo show al suo epilogo, ma l’uscita sembra ancora piuttosto lontana come rivelato dalla star Karl Urban.

La volontà di terminare lo show con la quinta stagione è stata chiarita recentemente dal creatore della serie Erik Kripke, che ha detto nello specifico: «In parte si tratta di una stupida cosa da sceneggiatori, ma tre e cinque sono i grandi numeri magici per la scrittura. Tre sono gli atti cinematografici, quelli televisivi sono cinque. Le barzellette sono una corsa di tre per cinque. Cinque mi sembra un buon numero tondo. È sufficiente per raccontare la storia, ma anche per portarla al culmine senza esaurirla. È stato difficile perché non ho potuto dirlo a tutti. Ero entusiasta di poter finalmente diffondere la notizia».

Su quanto affermato invece dall’interprete di Bill Butcher possiamo supporre che gli episodi conclusivi non vedranno la luce prima del 2026, come riportato in un suo recente post su Instagram: «Lavorare con l'illustre Jeffrey Dean Morgan è stata la parte migliore della mia giornata ogni giorno. Questo è tutto @theboystv per ora gente. Ci vediamo tra ... 2 anni (vorrei fosse prima) per la stagione finale su Prime Video». Per ingannare l’attesa, oltre ai vari spin-off tra cui l’apprezzatissimo “Gen V” uscirà nel prossimo futuro la serie prequel ”Vought Rising”, fresca di annuncio durante l’ultima edizione del San Diego Comic-Con.

Con protagonisti Jensen Ackles e Aya Cash, interpreti di Soldatino e Stormfront, il progetto avrà come showrunner e produttore esecutivo Paul Grellong, noto per aver preso parte agli sviluppi dello show principale. Qui di seguito il comunicato d’annuncio rilasciato da Erik Kripke: «Siamo entusiasti nel proporvi la prossima serie squilibrata dal mondo di The Boys. Si tratta di un contorto mystery su un omicidio e racconta le origini di Vought negli anni '50, le prime azioni di Soldatino, e le manovre diaboliche di un Super conosciuto dai fan come Storfront, che poi ha preso il nome di Clara Vought. Non vediamo l'ora di sorprendervi e mettere in crisi le vostre anime con questa saga lasciva e macabra intrisa di sangue e Composto V».

