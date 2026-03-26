Poche volte, come nel caso di “The Batman 2”, è capitato che il seguito di un cinecomic creasse così tanta attesa. Dopo l’esito convincente del primo “The Batman” - accolto entusiasticamente da critica e pubblico, con un incasso che ha superato ampiamente i 350 milioni di dollari a livello globale - il regista Matt Reeves ha dimostrato che c’è vita oltre la trilogia di Christopher Nolan dedicata all’Uomo Pipistrello e che il tenebroso personaggio può ulteriormente svilupparsi con stili e approcci ancora inesplorati sul grande schermo.

Le aspettative sul sequel, pertanto, sono presto salite alle stelle, al punto che, fin dalle fasi preliminari, il progetto ha dovuto affrontare momenti alquanto travagliati, legati soprattutto alla stesura di uno script che fosse convincente sotto tutti i fronti e pari, se non addirittura superiore, alla qualità del predecessore. Stando alle informazioni rilasciate a inizio anno, il titolo ha assunto il nome provvisorio di “Vengeance 2” e lo sceneggiatore Mattson Tomlin ha assicurato che assisteremo a un film “nuovo e pericoloso”.

In base alle ultime segnalazioni, le riprese dovrebbero cominciare il 29 maggio a Londra e, tra le altre location, ci sarà anche la Scozia: una scelta calzante con il tono gotico e oscuro pensato per la pellicola. La maggior parte dei lavori, tuttavia, si svolgerà in Inghilterra, dove sono stati allestiti i set degli interni e le varie tecnologie di Gotham. Sicuro dell’eccellente qualità raggiunta con il copione, Tomlin ha dichiarato: “Abbiamo lavorato duramente per raccontare una storia degna del personaggio. Qualcosa che sembri nuovo e pericoloso. L'asticella non poteva essere più alta. Non vedo l'ora che la gente lo veda e di poterne parlare a lungo. Non riesco nemmeno a descrivere cosa significhi questo film per me. Abbiamo dato davvero tutto, spingendoci oltre il limite”.

Con data d’uscita fissata al 1° ottobre 2027, “The Batman 2” vuole prendersi tutto il tempo necessario per garantire gli standard prefissati, arrivando perfino a stravolgere le solide fondamenta edificate con il film del 2022. Ancora sprovvisti di dettagli più corposi sulla trama, sembra meno attendibile l’ipotesi di assistere a un’alleanza tra Joker e L’Enigmista, come lasciavano intuire le battute finali del primo capitolo. Le voci, attualmente, darebbero più credito al ritorno di Due Facce, in una veste completamente nuova e con un coinvolgimento più ampio rispetto alle apparizioni passate.

Com’era lecito aspettarsi, Robert Pattinson conferma il suo ritorno nei panni del vigliante mascherato, dopo aver conquistato il pubblico con la sua precedente interpretazione. Al suo fianco torneranno Andy Serkis nel ruolo di Alfred, Jeffrey Wright in quello del Commissario Gordon e Colin Farrell in quello del Pinguino. Si attendono invece ulteriori notizie sul possibile ritorno di Barry Keoghan nelle vesti del Joker.

Ci sono novità meno confortanti sull’ingaggio di alcuni importanti nomi all’interno del progetto. Tra questi, stando alle fonti di World Of Reel, Daniel Craig avrebbe rifiutato l’offerta avanzata da Warner Bros. per interpretare Christopher Dent, il padre di Harvey Dent, quest’ultimo meglio noto come Due Facce. Sembrerebbe esser stato confermato invece il coinvolgimento di Sebastian Stan per il personaggio di Harvey e ulteriori indiscrezioni vorrebbero che, per sua moglie Gilda, ci sia Scarlett Johansson attualmente in trattativa.

Pare inoltre che, tra i candidati in lizza, sia stato fatto anche il nome di Robert De Niro; la soffiata arriva direttamente dall’insider Jeff Snider che, tuttavia, ha anche aggiunto su X: “Post serio: poco dopo aver pubblicato questo tweet, qualcuno mi ha contattato per dire che De Niro, in effetti, aveva ricevuto l'offerta per il ruolo... E l'ha rifiutata. Maledizione!”.

A rinfrancare gli animi intervengono le ultime dichiarazioni di Pattinson, anticipando la volontà di realizzare un titolo con alcune novità davvero significative. Preparandoci a un radicale cambio di rotta dal punto di vista narrativo, ha chiarito: “La sceneggiatura è straordinaria. Penso che sarà un film davvero, davvero speciale e molto, molto diverso. Sarà interessante vedere cosa ne verrà fuori. (Matt) sta facendo delle scelte molto coraggiose. […] Ho avuto molti pensieri da condividere con Matt sulla sceneggiatura. Penso davvero che sia un capolavoro, una sorta di capolavoro contemporaneo del genere”.

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