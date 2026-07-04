La musica dei due Conservatori sardi protagonista in due distinte rassegne a ingresso libero e gratuito. Mercoledì 8 luglio il cortile di Palazzo Ducale a Sassari ospita alle 19 i Mercoledì del Conservatorio. Si esibirà il Trio Aurisanel, formato dalle flautiste Aurora Bellu e Sara Beccu e dalla fagottista Daniela Sirigu, allieve del “Canepa”.

Il programma del concerto “Harmoniemusik” prevede l’esecuzione dei quattro London Trios di Franz Joseph Haydn e del Divertimento n. 3, dai cinque Divertimenti per fiati K439b di Wolfgang Amadeus Mozart. Il Trio Aurisanel nasce dalla comune passione per il Barocco e il Classicismo.

Giovedì 9 luglio per la rassegna Notturni Contemporanei la cattedrale dell’Immacolata Concezione di Alghero farà da palco alle 20.30 per l’ensemble di sax del “G. P. da Palestrina” di Cagliari formato da Letizia Castronovo (sax soprano), Francesco Maria Musu (sax alto), Elisabetta Lampis (sax tenore), Valentina Spada (sax baritono), diretto da Diego Masala, che presenta brani di Singelée, Girotto, Iturralde e dello stesso Diego Masala. Di seguito, il clarinettista Gabriele Pampiro e il pianista Walter Masala del “Canepa” propongono musiche di Stravinskij, Baermann, Milhaud e dell’allievo Diego Aresu.

© Riproduzione riservata