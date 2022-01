Un'accoppiata inedita sull'asse Sassari-Porto Torres promossa dall'Università di Sassari: sabato 8 gennaio alle 20.30 l'Aula Magna ospita il concerto dei Tazenda insieme al tenore Francesco Demuro. Incontro tra musica leggera e lirica per artisti che portano in giro per il mondo il nome della Sardegna. La serata sarà trasmessa in diretta streaming sui canali youtube e social dell'ateneo turritano.

Il programma è ancora top secret, ma c'è solo l'imbarazzo della scelta vista la lunga carriera dei Tazenda, che supera i 30 anni, e il repertorio sempre più corposo del cantante che quasi tre anni fa ha vinto anche l'International Opera Award, una sorta di Oscar della lirica. Probabile qualche brano cantato insieme, ma sarà una sorpresa.

Di sicuro il tenore Francesco Demuro non avrà problemi a inserirsi nel repertorio pop-rock-etnico dei Tazenda, anche perché la sua carriera è iniziata come mini cantadore e segue davvero tanti generi, al di fuori della lirica, come ad esempio la canzone napoletana.

