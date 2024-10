Se col successo di “Deadpool & Wolverine” il mercato dei cinecomic sembra esser nuovamente tornato in salute, il 2025 promette un esito altrettanto positivo con l’uscita del nuovo “Superman”. Il reboot cinematografico, nato per rilanciare l’epopea dell’uomo d’acciaio dopo il precedente adattamento di Zack Snyder, sarà il primo film diretto da James Gunn a far parte del nuovo DC Universe, pronto ad uno scontro diretto contro i futuri piani del colosso Marvel. Lo stimato director e co-CEO della compagnia è attualmente impegnato nelle fasi di post-produzione, dopo la fine delle riprese annunciata lo scorso luglio.

A conferma di quanto il nuovo “Superman” fungerà da motore dei prossimi sviluppi, Gunn è intervenuto lo scorso mese per Entertainment Weekly, parlandone come: “il vero inizio di tutto, è un epopea enorme”. Accennando inoltre alla serie animata “Creature Commandos”, che debutterà prima dell’uscita del film e fungerà da antipasto al nuovo universo, ha aggiunto: “È un modo per dare alle persone un piccolo assaggio e vedere che sapore ha. Avrà una tonnellata di riferimenti ad altre cose della DC, un mucchio di accenni a cose che stanno arrivando, quindi penso che sia un modo straordinariamente divertente di iniziare. Quello che stiamo facendo con il DCU è avere l'animazione legata direttamente al live action. Televisione, film e giochi si intrecciano all'interno dello stesso universo”. Sebbene si conoscano ancora pochi dettagli sulla trama di “Superman”, il mondo dell’internet non ha perso tempo per andare in cerca di nuove informazioni. Le ultime soffiate arrivano dall’instancabile scooper Daniel Ritchman, che oltre ad aver parlato di un film “fantastico” assicura un risultato profondamente diverso dalle ultime trasposizioni sul grande schermo. Stando a quanto rivelato sul social X, scopriamo che: “Il nuovo film di Superman è fantastico e i lavori stanno andando a gonfie vele.

È una completa virata verso il lato più hardcore fantascientifico e fantasy, l'esatto opposto de L'uomo d'acciaio. È ambientato in un mondo molto diverso dal nostro e lontanissimo dal DCEU. In questo mondo i supereroi sono in giro da diverso tempo e vedremo il loro impatto sulla storia di questo universo e di come ha plasmato il DCU”. E sullo sviluppo del nuovo universo condiviso, Ritchman ha aggiunto quanto segue: “Il DCU sarà composto da diversi progetti ambientati in timeline differenti, non solo ai giorni nostri. Quindi sarà più in linea con l'approccio utilizzato da Star Wars che da Marvel”. A ricoprire il ruolo dell’invincibile supereroe troveremo il giovane David Corenswet, comparso di recente anche nel distaster movie “Twisters”. Come svelato al podcast Manly Things, l’attore è stato sottoposto a un’incredibile trasformazione fisica per entrare nei panni del personaggio: “Non pesavo 107 chili quando abbiamo iniziato le riprese. Avevo raggiunto il mio peso massimo prima. Non entravo in nessuno dei miei pantaloni a quel punto. Quello è stato l'apice della mia massa. Poi ho perso lentamente peso prima di iniziare le riprese. Ho iniziato a girare a circa 103 chili... So che volevo che questa fosse la mia scusa per vedere cosa si provava ad ingrassare il più possibile”. Fra le star coinvolte nel progetto ci sarà anche Frank Grillo, ingaggiato per il ruolo di Rick Flag Senior dopo il suo contributo nei titoli Marvel “Capitan America: The Winter Soldier” e “Avengers: Endgame”. Oltre alle sue apparizioni in “Creature Commandos” e nella seconda stagione di Peacemaker, l’attore tornerà anche nel prossimo “Superman”, come confermato da Gunn in esclusiva a EW: “Quello che Frank sta modellando è un personaggio davvero interessante. Lo ritroveremo anche in Superman, e ha un ruolo incredibilmente importante in Peacemaker. È uno dei personaggi principali nella stagione 2 di Peacemaker. Quindi possiamo vedere questo personaggio da diverse angolazioni. Rick Flagg non sarà solo un bravo ragazzo. Scopriremo diversi lati del suo carattere. È un essere umano moralmente complesso. Frank Grillo è una persona che conosco da un po' e desideravo lavorare con lui da molto tempo. Lui è stato uno dei primi attori con cui ho parlato quando ho rilevato lo studio, gli ho detto: troveremo qualcosa di interessante per te. E ora è ovunque”.

