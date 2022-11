Con “Storie di donne” la Provincia di Nuoro porta in tour una rassegna teatrale per riflettere sulla parità e sulle pari opportunità. Tre appuntamenti dislocati tra Macomer, Tortolì e Nuoro, per sensibilizzare le comunità su tematiche da tempo al centro delle politiche nuoresi, per una società in cui uomini e donne abbiano pari diritti e dove opportunità, responsabilità e compiti siano equamente distribuiti.

Si parte da Macomer, venerdì 18 novembre alle 20.30 presso il Padiglione Tamuli delle ex Caserme Mura, con lo spettacolo “Io di chi sono”, dedicato al tema dell’affido familiare. Una lunga confessione con la “madre mancata” che racchiude in un’unica storia le vicende e i volti di “quei bambini senza casa né genitori”.

Il 29 novembre alle 20.30 appuntamento a Tortolì, teatro San Francesco, con “Frammenti Rosa”, avventure amorose al femminile raccontate in tono giocoso e irriverente, per riflettere sulle dinamiche di coppia.

Il 5 dicembre alle 20.30 presso il Bocheteatro di Nuoro, in scena lo spettacolo sull’emigrazione “Colpevoli di viaggio”. Le opere sono scritte e interpretate da Monica Corimbi.

L’iniziativa rientra nel Piano 2022 della Consigliera di Parità della Provincia nuorese. «Ho scelto la formula della rassegna teatrale – spiega Lorena Paola Urrai, Consigliera di Parità - perché, in epoca post Covid, permette alle persone di incontrarsi e riflettere sulle tematiche di genere. Gli spettacoli mettono in luce i vissuti di donne, relativamente ai lavori di cura sulle relazioni intrafamiliari e sociali che la donna instaura in un contesto che, spesso e tendenzialmente, è orientato al maschile. Ci sarà inoltre una riflessione sulle dinamiche personali e sociali dell’emigrazione. Al termine di ogni rappresentazione si darà spazio al confronto con il pubblico».

