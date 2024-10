Il lancio della serie tv su Sarah Scazzi intitolata “Avetrana – Qui non è Hollywood” è rinviato «per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal Tribunale di Taranto».

Lo fanno sapere la casa di produzione Groenlandia e Disney, che avrebbe dovuto trasmettere la serie a partire dal 25 ottobre sulla sua piattaforma streaming.

Disney annuncia che farà ricorso: «Le parti – viene precisato in un comunicato – non concordano con la decisione del tribunale e faranno valere le proprie ragioni nelle sedi opportune».

Ieri il tribunale ha accolto il ricorso d’urgenza dal sindaco di Avetrana Antonio Iazzi, disponendo la sospensione cautelare della messa in onda della serie tv.

La comunità avetranese, ha detto il sindaco, «ha da sempre cercato di allontanare da sé i tanti pregiudizi dettati dall'omicidio, dal momento che la tragedia destò sgomento nella collettività, interessata da una imponente risonanza mediatica». I legali del Comune avevano sollecitato la sospensione della messa in onda della serie tv perché a loro giudizio risultava «indispensabile visionarla in anteprima al fine di appurare se l'associazione del nome della cittadina all'adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà».

Sarah Scazzi, 15 anni, fu uccisa e gettata in un pozzo il 26 agosto del 2010. All'ergastolo sono state condannate in via definitiva Sabrina Misseri e Cosima Serrano, cugina e zia della vittima, mentre è stato scarcerato nel febbraio scorso dopo aver scontato 8 anni di carcere lo zio, Michele Misseri, accusato di soppressione e occultamento di cadavere. Una volta tornato in libertà, l'uomo ha rilasciato diverse interviste televisive tornando ad autoaccusarsi del delitto, proprio come quando fu arrestato e consentì nell'ottobre di 14 anni fa il ritrovamento del corpo in contrada Mosca.

