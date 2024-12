Grande successo per i Nomadi che ieri sera hanno radunato a Stintino, sul palco di largo Cala d’Oliva, oltre mille fans per il concerto organizzato dal Comune. Più di due ore di musica, un live emozionante che ha conquistato il pubblico accorso anche dai paesi limitrofi.

Una scaletta ricca e variegata e, tra i brani della storica band, non potevano di certo mancare le canzoni evergreen che hanno fatto la storia della musica italiana, a partire da “Dio è morto” a “Crescerai, e ancora “Canzone per un’amica” per finire in bellezza con “Io Vagabondo”, il loro brano storico che rappresenta un vero inno per tutte le generazioni, cantato dall’intero pubblico presente. Un tripudio di cori ha accompagnato il concerto, uno spettacolo di luci e suoni per una serata emozionante cominciata alle 21.30 e terminata poco prima della mezzanotte.

A fare da cornice la Sagra del Cinghiale: un’occasione per gustare i saperi autentici del territorio. Tra il pubblico anche la sindaca di Stintino, Rita Vallebella e il presidente del consiglio comunale Agostino Schiaffino.

