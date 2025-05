Manca poco allo scontro Napoli-Cagliari, che potrebbe regalare lo scudetto alla squadra partenopea, e Antonio «Stash» Fiordispino, frontman dei The Kolors, promette focacce ai cagliaritani, qualora questo scenario si realizzasse. Anche se, da campano scaramantico (è nato a Caserta 39 anni fa), guai a dirlo.

Da poco nella piazzetta di Capri ha inaugurato «Focacceria Factory», prima sede italiana del format gastronomico ideato a Londra dall’imprenditore Giuseppe Aprovidolo.

«Se succede domani tutti quanti in focacceria in piazzetta a Capri, festeggeremo – promette Stash - L'ho detto, ma non l'ho detto. Scherzi a parte, mi viene in mente che uno dei prossimi eventi che abbiamo in programma è a Cagliari. Nel caso dovesse accadere quel che non vogliamo nominare, porterò in dono tutte le focacce che realizziamo agli amici cagliaritani».

Vincitori della 14esima edizione di Amici, i The Kolors hanno partecipato a tre Sanremo, l’ultimo quest’anno, e hanno conquistato quattro dichi di platino con il singolo Italodisco del 2023. Da luglio sono pronti a tornare dal vivo con il Summer 2025tour, dopo la tournée europea che in primavera li ha visti suonare a Londra, Parigi e Berlino.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata