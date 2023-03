Sta circolando in questo momento un insistente rumor che garantirebbe l’annuncio - durante la Star Wars Celebration di aprile da parte di LucasFilfm - di alcuni cortometraggi esclusivi in arrivo su Disney+ con protagonisti Luke Skywalker, Han Solo e la principessa Leila.

La fonte proviene da Shaun O’Rourke, un autentico veterano di Hollywood con alle spalle oltre vent’anni d’esperienza e collaborazioni prestigiose con società quali HBO, CBS, Warner Bros, Disney, Lionsgate, Blumhouse, Amazon Studios, Hulu e Netflix. È dunque comprensibile che i media stiano valutando molto seriamente le sue ultime considerazioni.

Se ciò fosse vero ci si chiede: come e con quale aspetto verranno riproposti gli attori che hanno dato vita ai suddetti personaggi? Nel caso di Leila, come tristemente noto, l’attrice Carrie Fischer ci ha lasciati alcuni anni fa; per ciò che concerne invece gli attori Mark Hamill e Harrison Ford si tratterebbe comunque di interpreti ormai di una certa età, che difficilmente potremmo immaginare in scene cariche d’azione come avvenuto in passato.

È ragionevole supporre che sia stata adottata un’operazione di svecchiamento attraverso le più recenti tecnologie, come già visto ad esempio in “Rogue One: a Star Wars story” per ricostruire le fattezze di Leila identiche a come ce le ricordiamo nell’episodio IV della prima trilogia, o come avvenuto sempre nello stesso film anche con l’attore Peter Cushing, riportato in vita - per così dire - attraverso la grafica computerizzata. Ma è altrettanto vero che tale tecnologia anti invecchiamento non ha saputo entusiasmare i fan e che per il momento sembrerebbe funzionare al meglio solo con pochi minuti di girato.

L’opzione più logica a questo punto sarebbe quella di aspettarsi delle nuove storie ispirate ai trascorsi giovanili dei personaggi. Già nel 2018, infatti, la casa di produzione ha cercato di raccontare le prodezze di un giovane Han Solo col suo “Solo: a Star Wars story”, interpretato da Alden Ehrenreich e, purtroppo, senza riscuotere un degno successo. Ma non è del tutto da escludere, magari proprio in un’operazione come quella che potremmo scoprire ad aprile, il ritorno di Ehrenreich nei panni di Solo.

È allo stesso modo plausibile che LucasFilm possa aver realizzato una versione animata dei nostri eroi, come successo in passato per altre serie attinenti alla saga e che, in fin dei conti, semplificherebbe non poco i piani di realizzazione.

Ma soprattutto, se queste indiscrezioni si rivelassero vere ci si chiede come i corti di prossima uscita riusciranno a colmare i vuoti rimasti insoluti nella saga, lasciati sparsi tra un film e una serie televisiva. Certo è che - anche a fronte di successi di pubblico e critica quali “The Mandalorian” e “Andor” - la mitologia di Star Wars sembra rinnovarsi ogni giorno di più. E ciò purtroppo non vale per i suoi storici interpreti.

Giovanni Scanu

