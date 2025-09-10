Il cartellone autunnale della stagione lirico-sinfonica proposta dall'ente de Carolis si arricchisce con la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Questa mattina nella sala Isgrò dell'Arcivescovado di Sassari è stato presentato il programma.

L'opera verdiana sarà in scena al Teatro Comunale di Sassari il 21 e 23 novembre. Come direttore d'orchestra Hirofumi Yoshida, giapponese ormai trapiantato in Italia. Tra i cantanti spicca il soprano sassarese Francesca Sassu, una delle voci femminili più apprezzate in Italia e non solo.

La Messa da Requiem seguirà il dittico proposto il 10 e 12 ottobre: "La fanciulla nella Torre", prima assoluta in forma scenica dell'opera del finlandese Jean Sibelius, e "Mandrake", altra prima che porta sul palco l'opera di Nicola Colabianchi tratta dal celebre fumetto di Lee Falk.

Le altre due opere in cartellone sono "Salomè" di Richard Strauss, diretta da Beatrice Venezi, per la regia di Hugo de Ana (7 e 9 novembre) e "Lucia di Lammermoor" di Gaetano Donizetti che sarà rappresentata il 12, 14 e 16 dicembre.

Alla presentazione di questa mattina hanno partecipato l’amministratore diocesano dell’Arcidiocesi di Sassari Mons. Antonio Tamponi, il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, il presidente dell'ente de Carolis Antonello Mattone e il direttore artistico Alberto Gazale.

