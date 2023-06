Poche serie televisive hanno saputo creare un’attenzione di pubblico come la recente produzione coreana targata Netflix meglio conosciuta come “Squid Game”. Diversamente dai piani iniziali, il successo globale si è rivelato tale da motivare il suo autore alla stesura del copione per una seconda stagione e a programmare tutto il necessario in vista di un’uscita sulla piattaforma streaming entro il prossimo anno.

E finalmente - dopo una lunga serie di insistenti voci di corridoio - nel corso dell’evento TIDUM svoltosi in Brasile lo scorso weekend son state svelate le prime anticipazioni sul progetto, a partire dalla selezione del cast. Gli interpreti coinvolti hanno goduto di una prima presentazione con un breve teaser trailer: com’era lecito aspettarsi tornerà nuovamente in veste di protagonista l’attore Lee Jung-jae, vincitore della precedente edizione dei giochi letali. Troveremo anche Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo, anch’essi già potuti apprezzare nel corso della prima stagione.

Tra le nuove reclute vi saranno invece quattro interpreti maschili di rilevante notorietà nello star system coreano: Im Siwan, Kang Ha Neul, Park Sung Hoon e Yang Dong Geun. Per ciò che concerne invece i ruoli femminili, i fan si son mossi attivamente sui social media chiedendo a gran voce che non venissero fatte alcun tipo di anticipazioni; ciò soprattutto vista la grande sorpresa suscitata dal coinvolgimento della modella HoYeon Jung, presente anch’essa nella prima stagione.

Come anticipato, “Squid Game” parte 2 non debutterà prima del 2024 ed esattamente come avvenuto in precedenza tutti i nuovi episodi saranno scritti e diretti dal creatore della serie Hwang Dong-hyuk, che per il lavoro compiuto con la prima serie ha ricevuto due Emmy per la miglior regia e la miglior sceneggiatura in una serie televisiva nel 2022.

Ma le sorprese non finiscono qui: per ammazzare l’attesa, allo stesso evento brasiliano è stato anche annunciato lo spin off “Squid Game: The Challenge” in uscita questo novembre. Trattasi nello specifico di uno show ispirato all’omonima serie dove un gruppo di concorrenti provenienti da tutto il mondo affronteranno le stesse temibili sfide che tanto hanno saputo sconvolgerci nella controparte originale. Dalle prime immagini scopriamo una fedeltà nella ricostruzione delle prove per i concorrenti del tutto identica a quanto già visto in tv.

Come se non bastasse, si vocifera anche il remake completo dello stesso universo per opera stavolta di una produzione americana, coordinata niente mento che dal genio del thriller David Fincher, filmaker noto soprattutto per capolavori come “Seven” e “Fight Club”. Tanta carne al fuoco insomma, che se dovesse mantenere le aspettative delizierà non poco i palati dei fan come di un nuovo potenziale pubblico d’appassionati.

