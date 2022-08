Accordo firmato tra Dazn e Tim per la fine del loro rapporto di esclusiva. Ora i tifosi di calcio e gli appassionati di sport potranno vedere i contenuti su più piattaforme.

“Tim è un partner strategico dal punto di vista tecnologico e di distribuzione sin dal nostro arrivo in Italia e continuerà ad esserlo - ha sottolineato Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia - Oggi nel mondo si stima che quasi la metà dei tifosi segua in diretta streaming un evento sportivo. Rimaniamo focalizzati affinché il nostro core business si sviluppi in maniera sempre più strutturata. La modifica dell'accordo tra Dazn e Tim va esattamente in questa direzione: permettere l'ulteriore ampliamento delle modalità di accesso per gli utenti e continuare a perseguire ancora di più la nostra ambizione di offrire contenuti sportivi live e on demand a un numero sempre crescente di tifosi in modo semplice, flessibile e innovativo".

L'Ott, titolare tra l'altro dei diritti della serie A di calcio, e Tim hanno ridisegnato l'accordo di distribuzione per la trasmissione dei contenuti sportivi, che apre allo sbarco della piattatorma Dazn su Sky.

"Dazn – ha aggiunto Azzi - è una società aperta a valutare tutte le ipotesi strategiche che ci consentano di diventare la principale destinazione sportiva per i tifosi e di incrementare il business. È in quest'ottica che si inserisce la diversificazione delle partnership a cui stiamo lavorando e che va dai produttori di dispositivi connessi alle piattaforme che distribuiscono contenuti. Le partnership rappresentano una delle strategie di consolidamento per la crescita del nostro business”.

Dalla prossima stagione la Serie A, la Serie B, La Liga, l'Europa League, la Conference League, la Champions donne, la Coppa Libertadores, la Major League Soccer (Mls), la Championship (che è la B inglese), UFC e i match della grande boxe saranno dunque ancora più accessibili.

