Dopo l’alone di mistero che ha avvolto il progetto fin dalla sua presentazione, scopriamo finalmente qualcosa in più su “Spider-Noir”, la serie live action targata Amazon Studios e ispirata all’omonimo fumetto Marvel. In alternativa alle prossime avventure di Peter Parker - che attendiamo di scoprire nel nuovo “Spider-Man: Brand New Day”, con protagonista Tom Holland e in uscita al cinema il 26 luglio - il mondo supereroistico nato dal genio creativo di Stan Lee si espanderà in questo attesissimo spin-off televisivo, che vanterà tra i suoi interpreti un inedito e carismatico Nicholas Cage.

Per chi non avesse ancora recuperato l’opera cartacea, “Spider-Noir” introduce una versione differente dell’Uomo Ragno, ambientata a New York durante l’epoca della Grande Depressione. Fin dalle premesse, è evidente quanto la trama si discosti da quella classica: in questo universo alternativo, Peter Parker ottiene i suoi poteri mentre indaga su un losco giro di contrabbando. Imbattutosi casualmente in una sorta di idolo divino, il giovane perde i sensi e assiste a una visione che gli rivela l’esistenza di un Dio Ragno, da cui riceverà le sue abilita sovraumane. Rinato un una nuova forma, Peter decide di mettersi al servizio della giustizia per combattere la malavita e indagare sulla oscura scomparsa di zio Ben.

Rispetto al fumetto, la serie destinata al piccolo schermo introdurrà alcune sostanziali differenze: a tessere le trame degli eventi sarà infatti Ben Reilly, interpretato da Nicholas Cage, un detective coinvolto in una delicata indagine sul potente boss Silvermane. In lotta contro il crimine che opprime la metropoli, l’investigatore ed ex supereroe dovrà fare i conti anche con il proprio passato, che ora sembra assillarlo più che mai. Ulteriori dettagli emergono dalla sinossi ufficiale rilasciata online: “Spider-Noir racconta la storia di Ben Reilly (Cage), un investigatore privato esperto e in difficoltà nella New York degli anni '30, costretto a confrontarsi con il suo passato, in seguito a una tragedia profondamente personale, mentre è l'unico supereroe della città”.

Disponibile su Prime Video a partire dal 27 maggio, con otto episodi in una duplice versione in bianco e nero e a colori, “Spider-Noir” può vantare il contributo degli showrunner Oren Uziel e Steve Lightfoot, oltre a quello dei produttori esecutivi Phil Lord e Chris Miller, celebri soprattutto per il successo dei film animati “Spider-Man: Into the Spider-Verse” e “Across the Spider-Verse”.

Secondo quanto riportato dalla rivista Esquire, la produzione ha deciso in extremis di modificare il titolo dello show con il più semplice e diretto “Spider-Noir”, per concentrare l’attenzione sul protagonista, che non sarà il classico arrampicamuri ma l’investigatore già menzionato, in netto contrasto con la figura di Peter Parker. La scelta è stata confermata da un recente intervento di Miller: «Questo personaggio è molto diverso dal Peter Parker dei film. È più vecchio e disilluso, e non ha paura di prendere qualcuno a pugni in faccia da ubriaco. Ha già vissuto il suo momento di disillusione alla Chinatown, accaduto anni e anni fa». Oltre al premio Oscar Nicholas Cage, nel cast figurano Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston, Brendan Gleeson, Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson e Kai Caster.

Già prima dell’uscita del trailer, distribuito da Amazon MGM Studios pochi giorni fa, e dei poster ufficiali svelati a fine dello scorso anno, aveva attirato l’attenzione di fan e spettatori il look fortemente stilizzato della serie, capace di rievocare esempi illustri come “Sin City” di Frank Miller. Fiducioso dell’accoglienza e degli ascolti che il titolo riceverà al debutto, Vernon Sanders, responsabile della divisione televisiva di Amazon MGM Studios, aveva dichiarato in occasione dell’annuncio: «Espandere l'universo Marvel con Spider-Noir è un'opportunità unica e speciale e siamo onorati di offrire questa serie ai nostri clienti Prime Video in tutto il mondo. Il talentuoso Nicolas Cage è la scelta ideale per il nostro nuovo supereroe e l'esperto team produttivo composto da Phil Lord, Christopher Miller ed Amy Pascal, unito all'incredibile team di Sony, si impegna a espandere questo franchise nel modo più autentico possibile».

