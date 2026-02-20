Maestro in tutti i sensi. Per la maestria nel suonare la chitarra e per la predisposizione naturale a far amare ai giovani lo strumento a sei corde. Armando Marrosu è scomparso il 31 dicembre 2021. Verrà ricordato giovedì 26 febbraio al Teatro Astra di Sassari con il concerto-evento “Omaggio ad Armando Marrosu” che avrà inizio alle 20.30.

L'iniziativa è partita dalla storica band dei Bertas che hanno collaborato con l'Associazione Chitarristica Sassarese, fondata dal Maestro Marrosu nel 1977 insieme ad alcuni allievi. E da allora in quasi mezzo secolo sono migliaia le giovani e i giovani che si sono accostati allo strumento. Per dare un'idea della stima anche internazionale riscossa dal musicista basti ricordare due premi: la “Chitarra d'oro” che gli è stata conferita ad Alessandria nel 2000 e il Premio Onorifico Tota una vida per la Guitarra assegnatogli nel 2011 in occasione del VIII° Certamen Internacional de Guitarra “Miguel Llobet” svoltosi nel Conservatorio di Barcellona.

Il concerto, organizzato grazie alla collaborazione del Professor Stefano Marrosu vedrà coinvolti: a Sassari il Conservatorio di Musica "Luigi Canepa" (professori Federica Artuso e Giuseppe Zinchiri), il Liceo Musicale "Azuni" (professori Danilo Leggieri, Stefano Maccioccu, Stefano Marrosu, Calogero Sportato, Luigi Fedele), l'Istituto Comprensivo "Pertini Biasi" (professoressa Sabina Sanna), il Convitto Nazionale Canopoleno (professor Giorgio Bittau), e infine un altro Istituto Comprensivo, lo "Antonio Gramsci" di Ossi (professoressa Giovanna Marras).

