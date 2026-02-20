Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 20 febbraio 2026.

Ariete: Il benessere mentale passa anche dall’attività fisica. Lo sport o la palestra potrebbero aiutare a sfogarvi.

Toro: Non sottovalutate le vostre intuizioni, anche quelle che vi possono sembrare sciocche hanno un significato!

Gemelli: L’amore richiede una pausa dalla routine per riscoprire il piacere di una lunga e profonda conversazione.

Cancro: La vostra vita personale si accende grazie a un hobby che avevate dimenticato in un cassetto...

Leone: In famiglia siete spesso l’origine dello scompiglio, ma attenzione a non tirare troppo la corda...

Vergine: Oggi un ringraziamento sincero da parte di alcuni colleghi di lavoro scalderà il vostro orgoglio.

Bilancia: Qualche ora di silenzio digitale vi restituirà la concentrazione che sentivate svanire negli ultimi giorni!

Scorpione: Un incontro inaspettato durante una commissione banale potrebbe regalarvi un piccolo brivido...

Sagittario: Le capacità per raggiungere i vostri obiettivi le avete, concentratevi su costanza e disciplina!

Capricorno: Una sfida intellettuale stimolante risveglia in voi il desiderio di imparare cose nuove ed evolvervi...

Acquario: In coppia splende il sole grazie a un progetto comune che comincia finalmente a prendere forma.

Pesci: In amore, la spontaneità sarà la vostra carta vincente per conquistare chi vi fa battere forte il cuore!

© Riproduzione riservata