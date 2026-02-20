Tredici appuntamenti col teatro contemporaneo, in un edificio della tradizione: ha inizio oggi a Casa Saddi la nuova edizione di "L'Altra Rassegna" promossa da Teatro dall'Armadio, che fino al 7 marzo animerà lo storico spazio di via Toti a Pirri tra corti teatrali, spettacoli integrali, nuove produzioni, performance e incontri con gli artisti.

La programmazione del primo weekend

Alle 20:30 di oggi la manifestazione debutta in sala Gertrude con "Oroscopo dei Santi" della compagnia La Super Santa, in un'azione performativa di e con Vanessa Aroff Podda incentrata sulla ritualità ironica e partecipata, nell'intreccio fra devozione popolare e ascolto condiviso. Seguono alle 21 i monologhi ispirati agli autori Benni, Atzeni e Copi di "Le Topastre" di Abaco Teatro, con la regista Marta Proietti Orzella che recita sul palco insieme a Carla Orrù e Antonio Luciano, in una serie di ritratti "maledetti" della ribellione femminile.

Domani aprirà le danze l'adattamento di "Un amore di suora" di Massimiliano Fois alle 18, produzione di Teatro d'Inverno diretta e recitata Elisabetta Dettori, nel viaggio di suor Rebecca verso la propria libertà interiore dopo due decenni di vita monastica. Alle 19 invece "5x5x5", una collaborazione tra Nero Teatro e Teatro dell'Armadio, di e con Massimo Melis nei panni di un improbabile narratore che, birra in mano e pantofole, snocciolerà ricordi lontani ma stranamente attuali in dialetto cagliaritano.

Dalle 18 di domenica la serata esordirà in sala Lisetta con "Wet Floor" de L’Effimero Meraviglioso, in una riflessione sul rapporto tra informazione, social media e fake news a partire dallo scontro tra un addetto alle pulizie e un celebre giornalista, con regia di Maria Assunta Calvisi, drammaturgia di Fabio Pisano e interpreti Daniel Dwerryhouse e Federico Giaime Nonnis. Al termine spazio a Francesca Falchi, che in collaborazione con Teatro dall'Armadio presenterà "Donna AD H(alta) D(igeribilità)", monologo ironico e toccante su una neurodivergenza scoperta in età adulta, con accompagnamento musicale di Herbert Stencil.

Gli appuntamenti del secondo weekend

Sempre in sala Lisetta riprenderà la rassegna per venerdì 27, quando alle 20:30 debutterà "Skoncerto PPP", excursus musicale e letterario nell'universo di Pasolini diretto e recitato da Fabio Marceddu e Antonello Murgia. Seguirà poi la creazione di Anfiteatro Sud dal titolo "Tutto tranne Gramsci", di Susanna Mameli e con Proietti Orzella in un lavoro liberamente ispirato a "Le donne di casa Gramsci" di Mimma Paulesu Quercioli, e narrato dall'inedito punto di vista della sorella minore del grande alerese, Teresina.

Sabato 28 sarà dalle 18 in sala Gertrude "S'Abbistada", produzione Rossolevante di e con Juri Piroddi, in una sorta di monologo-invettiva contro lo spietato padre che è il tempo. Alle 19 si passerà poi a "Lianora Reina" di Teatro Tragodia, con regia di Virgina Garau e recitazione di Daniela Melis, Giuseppe Onnis e Ulisse Sebis, nella scoperta dei lati non soltanto pubblici della leggendaria giudicessa, ma anche intimi, personali e per nulla scontati.

La chiusura di marzo

E avverrà infine sabato 7 la conclusione della rassegna, con tre apuntamenti in sala Gertrude. Si partirà alle 18 da "Rut" di Cristoph Nix, prodotto da Spazio T e diretto da Nicola Bremer, con Chiara Murru in scena per una rivisitazione dell'omonima figura biblica, simbolo di migrazione, autodeterminazione e solidarietà femminile. Dopodiché, toccherà alla compagnia La Maschera con "Filastarocca", di e con Daniele Pettinau nell'esplorazione dell'enigma dei tarocchi fra esilaranti siparietti che uniscono teatro, musica e improvvisazione. Tornerà per l'ultimo spettacolo La Super Santa, con "Benedizione laica per tempi scomodi": una nuova performance di Aroff Podda, che fondendo sacro e pop guiderà il pubblico in un gesto collettivo benedicente, dal sapore ribelle ed energizzante per i cattivi tempi che corrono.

