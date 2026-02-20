Che anche la scena rap del capoluogo stia trovando il suo tempio cittadino? L'Off di Cagliari ospiterà questo sabato una nuova serata di rap duro e puro dal vivo, in compagnia dell'artista trentino Ares Adami e del super-duo di recentissima nascita Gopais in Crimini. L'appuntamento è alle 19 in via Eleonora d'Arborea 3, con un'ora e mezzo di dj-set e open mic ad accogliere il pubblico prima del concerto, in programma alle 20:30.

I "Gopais" sono due nomi di lungo corso nel movimento: da una parte il rapper e freestyler bergamasco Willy Valanga, attivo fin dal 1994 e arrivato a collaborare con Assalti Frontali, Dj Gruff, Clementino e Inoki Ness ‒ facendo per diverso tempo parte del collettivo di quest'ultimo, Rap Pirata ‒ e dall'altra il producer e dj cagliaritano Dafreshbadass, presente nell'underground isolano sin dagli anni Novanta e da ultimo al lavoro anche con Su Dotori, dei CRC Posse.

Insieme, lo scorso autunno hanno dato vita al progetto Gopais in Crimini, cercando di mettere l'arte grezza di freestyle e scratch in una cornice di produzioni più mature e strutturate, in sonorità che riecheggiano il boom-bap newyorchese delle origini. Se i "Gopais" sono l'elemento di unione e socialità, il "Crimini" è proprio l'hip hop che nasce dalla strada: e che viene incanalato nelle dodici tracce dell'omonimo disco uscito l'ultimo 20 dicembre, un lavoro che vanta anche le comparsate di Dj Sputo e Angus Bit agli scratch, come anche le barre ospiti di Cool Caddish e Ares Adami.

Proprio Adami, trentino di nascita, è un caposaldo del freestyling in italia, grazie a una longeva carriera che ha inizio proprio nel capoluogo tridentino con la Bangbass Crew, di cui è membro tutt'oggi. Pioniere regionale dell'arte, arriva alle finali nazionali di Tecniche perfette per tre anni consecutivi, sfidando il temuto collega siciliano Ira nel 2015, e prosegue in competizioni locali per vincere finalmente l'edizione 2014 della bolognese Master of Battle Arena. Importante è stato il ruolo di Adami per la scena trentina, supportando fin dall'inizio l'apprezzato Drimer e altre voci nuove, come anche nella frequente organizzazione e conduzione di freestyle contest, di cui gli ultimi sono lo Still Here e il Carpe Diem nel 2024.

