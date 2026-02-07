Fra le prossime uscite su cui i Marvel Studios stanno investendo il massimo delle risorse - puntando non solo a far breccia al botteghino, ma anche a riconquistare la fiducia persa dei fan più esigenti - troviamo in prima fila, al fianco del colossale “Avengers: Doomsday”, il quarto capitolo delle avventure di “Spider-Man” con protagonista Tom Holland.

Diretto da Destin Daniel Cretton e atteso nei cinema il 31 luglio, “Spider-Man - Brand New Day” consisterà, a dispetto delle previsioni, in un vero e proprio cambio di rotta per il supereroe, come sostenuto dallo stesso attore britannico alla fine dello scorso anno in un’intervista a Complex Pop. Da quanto emerso, il film non sarà semplicemente un sequel di “No Way Home”, ma un ulteriore, nuovo punto di partenza da cui si svilupperà un differente filone narrativo. Su questo aspetto, lasciando pochi dubbi in proposito, Holland ha dichiarato: «Sembra davvero che non stiamo realizzando il quarto film. Stiamo facendo il primo film di un nuovo capitolo... Questa è una rinascita. È qualcosa di completamente nuovo».

L’idea di una svolta significativa rispetto alle precedenti apparizioni traspare anche dalla sinossi ufficiale: «Dopo che il mondo ha dimenticato il suo nome, Peter Parker inizia un nuovo capitolo della sua vita, cercando di bilanciare le lezioni universitarie, un lavoro part-time e la sua responsabilità come amichevole Spider-Man di quartiere di New York. Ma quando una forza misteriosa comincia a minare la città dall'interno, Peter si ritrova intrappolato tra potenti nemici, vecchie eredità e alleati inaspettati. Mentre le ombre del passato si insinuano nel suo presente, deve ridefinire cosa significhi davvero essere un eroe, da solo».

Un elemento tutt’altro che secondario nella direzione intrapresa è quello della tuta, che per l’occasione godrà di una rimessa a lucido pensata appositamente per conferire al personaggio ulteriore spessore: «Il nuovo costume è progettato in modo completamente diverso rispetto alle iterazioni precedenti. È molto più flessibile, quindi possiamo esplorare lati del personaggio che prima non mi era possibile mostrare. E sono assolutamente entusiasta di come venga fotografato».

Tornato a ruota per condividere qualche curiosità sul progetto, Holland ha definito “Spider-Man - Brand New Day” il lavoro più appagante svolto finora sotto l’aspetto creativo. Con una lettera rivolta a tutta la troupe, condividendo apertamente le emozioni vissute durante le riprese, ha affermato: «Prima di tutto, sono così triste che tutto questo stia per finire. È stato impegnativo e faticoso, ma lavorare con tutti voi ogni giorno è stata una gioia immensa. Grazie per aver reso questa l'esperienza di riprese più creativamente appagante che abbia mai avuto. Il vostro duro lavoro, la dedizione, il talento e la gentilezza sono stati un vero piacere di cui far parte e non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Ho adorato ridere con tutti voi e spero che lo rifaremo molte altre volte. Questo film non sarebbe nemmeno lontanamente ciò che sarà senza di voi. Quindi grazie dal profondo del mio cuore e ci vediamo la prossima volta».

Consapevoli di quanto spesso il fumetto sia stato oggetto di adattamenti e reboot, i più appassionati lodano ancora con entusiasmo la trilogia di Sam Raimi con protagonista Tobey Maguire, così come la versione interpretata da Andrew Garfield nei due episodi di “The Amazing Spider-Man”. Apparsi a sorpresa nell’ultimo “Spiderman - No Way Home” al fianco di Holland, i due attori dovrebbero tornare anche nei prossimi “Avengers: Doomsday” e “Avengers: Secret Wars”, occupando uno spazio rilevante negli sviluppi di trama, sui quali per il momento aleggiano solo vaghe speculazioni. Interessante, a questo proposito, l’ultima dichiarazione del regista Sam Raimi relativa a “Spider-Man 4”, un progetto che non ha mai visto la luce e che avrebbe voluto dirigere prima che Sony Pictures decidesse di rilanciare da zero il franchise. Intervistato da Associated Press, ha ammesso: «Penso che ai ragazzi piacerebbe rivederlo. Attualmente la Marvel ha davvero molto successo con l’attuale Spider-Man, che è coinvolto con gli Avengers e gli altri supereroi. Per questo motivo non penso abbia attualmente senso interrompere quella serie di film grandiosi e di successo che stanno avendo, semplicemente per farmi fare un altro film di Spider-Man. Ma adorerei farlo. Il giorno potrebbe arrivare e mi piacerebbe realizzarlo».

