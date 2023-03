Spettacolo e divertimento al teatro comunale “Andrea Parodi” di Porto Torres che apre il sipario, sabato 18 marzo alle ore 20.30, alla prima del regista e attore turritano, Federico Melis dal titolo “Foll.I.A. l’intelligenza artificiale Vs Homo Melis”.

Uno show esilarante ideato da un’artista, originario di Porto Torres, cresciuto nei vari laboratori scolastici teatrali prima di formarsi all’università di Storia e Scienze della musica dello spettacolo di Tor Vergata. La rappresentazione, a cura di Bsl Studiodanza, è una riflessione comica sul momento storico che stiamo vivendo ed un confronto tra quella che è stata la vita fino ad oggi e come potrà trasformarsi nel giro di poco tempo.

Lo spettacolo medita sul ruolo positivo dell’intelligenza artificiale, aspetto sul quale è costretto a confrontarsi il mondo artistico e teatrale. Il regista inaspettato mette bocca su tutto: sulle musiche, sulla scenografia, sui testi e perfino sulle reazioni del pubblico. Ne nasce una sfida tra un essere umano, l’homo Melis e una macchina che vuole imitarlo in tutto e per tutto. L'iniziativa non è solo uno show divertente, ma è finalizzata a sostenere la cooperativa Adelante e l’associazione Gli aMici sfigati, gruppi di volontari apprezzati per il loro impegno a sostegno degli animali.

